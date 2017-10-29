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İzmit'te Cumhuriyet Koşusu'na 5 bin kişi katıldı

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Koşusu'na yaklaşık 5 bin kişi katıldı

29 Ekim 2017 21:16

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Cumhuriyet Koşusu\'na yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu\'nun 5\'incisi Sekapark\'ta düzenlendi. Cumhuriyet Koşusu 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk maratonu olmak üzere üç kategoride gerçekleşti. 10 kilometre koşusuna bin, 3 kilometre halk koşusuna 2 bin ve çocuk maratonuna 2 bin kişi katıldı. 10 kilometrelik koşuya Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan, Polonya ve Moldova\'dan atletler katıldı.
Çocuk maratonuna katılan tüm çocuklara anı madalyası verildi. Halk koşusunda genel klasmanda erkeklerde Murat Kurtak birinci, Sinan Tatlı ikinci ve Berke Ertaş üçüncü, kadınlarda Bensu Bozdağ birinci, Ayşegül Gökçe ikinci, Gizem Akkuş üçüncü oldu. Halk Koşusu birincisine bin TL, ikinciye 900 TL, üçüncüye 800 TL ödül verildi. 10 kilometrelik profesyonel sporcuların katıldığı yarışta ilk 3 dereceyi Kenya\'dan üç sporcu kazandı. Benard Sang birinci, Hillarry Kirayo ikinci, Kimutai Kiplimo üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde Kenya\'dan Esther Chesang birinci, Sevilay Eytemiş ikinci ve Kenya\'dan Stellah Barsosıo üçüncü oldu. 10 kilometre koşusunda birinciye 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 4 bin TL para ödülü verildi.

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