İzmit'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kocaeli Valiliği önündeki tören alanında kutlandı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran törene katılanların bayramını kutladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet\'in herkese eşit yaklaşan millet egemenliğini ortaya çıkaran tek rejim olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

\"Bu aziz millet Kurtuluş Savaşı\'nı imkansızlıklar ve yoksullukla kazanmıştır. Buna rağmen özünden ödün vermemiştir. Malazgirt\'ten İstanbul\'un fethine, Çanakkale\'den Kurtuluş Savaşı\'na milletimizin birlik ve beraberliği milli manevi değerlerine bağlığı vardır. Cumhuriyet Türk milleti için sadece bir yönetim şekli değildir. Aynı zamanda en kapsamlı gelişme hareketidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi yolunda yapılan çalışmaların başarılı olduğu bir dönemdedir. 20. yüzyılın başında hasta adam olarak lanse edilen bir ülke 21\'inci Yüzyıl\'da dünyanın en büyük 17\'nci ekonomisine sahip saygın bir konuma gelmiştir. \"Türkiye; önümüzdeki dönemlerde de barışa olan inancını koruyarak dış ilişkilerine devam edecektir. 94 yıl içerisinde Cumhuriyet kazanımları milletimiz tarafından sahiplenilmiş ve benimsenmiştir. Ülkemizin dünyada saygın konumda olmasından, söz sahibi olmasından rahatsız olanlarla milletimiz en güzel cevabı vermiş milli irade ortaya koyarak 15 Temmuz\'da canını ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıl döneminde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimiz için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı en içten dileklerimle kutluyorum.\"

Törende mehter takımı ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği topluluğu konser verirken, halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Tören, askeri birlikler ve öğrencilerin geçiş töreni ile son buldu.



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