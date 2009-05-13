İzmit'te camide esrarengiz patlama

İzmit'te Mustafa Pehlivan Camii'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. İçeride cemaatin olmaması faciayı önledi.



İzmit'te geçtiğimiz yıl hayırsever işadamı Mustafa Pehlivan tarafından yaptırılan ve kendi ismi ile anılan camide bu akşam saatlerinde esrarengiz bir patlama meydana geldi. Camide kimsenin bulunmadığı bir sırada patlamanın meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Patlamanın şiddetiyle caminin dış kapısı parçalanarak yaklaşık 15 metre uzağa fırlarken, minber ve buraya uzak bir noktadaki merdiven altında oluşturulan depoda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.



İzmit Fuar alanındaki Sanayi Odası binasının yakınında bulunan Mustafa Pehlivan Camii'nde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Geçtiğimiz yıl ibadete açılan Mustafa Pehlivan Camii'nde imam Yusuf Özkan, ikindi namazını kıldırdıktan sonra caminin kapısını kilitleyip ayrıldı. Ancak saat 19.00 sıralarında camide şiddetli bir patlama meydana geldi. Önünden Salim Dervişoğlu Bulvarı geçen, yanı başında da Sanayi Odası ile Fuar Müdürlüğü'ne ait bazı binalar bulunan camideki patlamanın etkisiyle dış kapı parçalanarak yaklaşık 15 metre uzağa fırladı. Camlar kırılarak, çevreye yayıldı.



Patlamanın ardından caminin minberi tutuşurken, üst kata çıkılan ve minbere uzak bir noktada bulunan merdivenin altındaki depodan da alevler yükseldi. Ahşap minber ve depodaki bazı kıyafet ve eşyaların yanmasıyla caminin içini duman kapladı. Yaklaşık 500 metre mesafedeki İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri süratle olay yerine gelerek, yangına müdahale etti.



Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis ve itfaiye yetkililerinin yaptıkları ilk incelemede, patlamaya yol açabilecek herhangi bir bomba veya benzeri düzenek izine rastlamadı. Bir polis yetkilisi, caminin doğalgaz ile yerden ısıtma sistemine sahip olduğunu, burada biriken doğalgazın patlamaya neden olabileceğini öne sürdü. İtfaiye ise henüz yangınla ilgili raporunu hazırlamadı.



Olayla ilgili araştırma sürerken, patlamanın cemaatin içerde olmadığı bir sırada meydana gelmesinin olası bir faciadan dönüldüğü şeklinde yorumlandı. (DHA)

