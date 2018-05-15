İzmit'te ABD ve İsrail protesto edildi

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı \'İşgale karşı ses ver\' mitingiyle protesto edildi.

Anıtpark\'ta düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Filistin ve Türk bayraklarıyla alana gelenler, İsrail ile ABD\'yi protesto etti. \'İşgale karşı ses ver\' sloganının atıldığı mitingde konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ABD\'nin büyükelçiliğini taşımasının yok hükmünde olduğunu söyledi. Eryarsoy, \"İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil; açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz\" diye konuştu.



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