İzmit'te 60 yaşındaki adamdan intihar girişimi

İzmit'te yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 60 yaşındaki İ.Ö girdiği bunalım sonucu elektrik direğine çıkarak intihara teşebbüs etti. Polisin uzun çabaları sonucu ikna edilerek direkten indirildi.

Olay Yahya Kaptan Mahallesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde meydana geldi. İ.Ö. isimli 60 yaşlarında emekli memur yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılınca girdiği bunalım sonrası terminal içindeki elektrik direğine çıkarak intihara teşebbüste bulundu.

Direkti yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Atlama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri elektrik direğinin altına şişme yatak açtı.

Uzun süre ikna edilmeye çalışılan İ.Ö.'ü gören bazı vatandaşlar cep telefonları ile çekim yaptı. Eşi ile telefonda görüşen polis ekipleri şahsı ikna ederek inmesini sağlarken aşağı inan İ.Ö. baygınlık geçirdi.

112 Acil ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.