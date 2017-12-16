İzmit'te 100 semazenle sema gösterisi

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Mevlana\'nın 744\'üncü vuslat yıldönümü nedeniyle100 semazen ve 100 sazendenin gösterisi büyük ilgiyle izlenildi.

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği\'nin düzenlediği etkinlik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu\'nda yapıldı. 100 semazen ve 100 sazendenin sema gösterisini binlerce kişi ilgiyle izledi. Mevlana ve vatan sevgisi konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Mehteran takımının gösterileri izleyenleri büyüledi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptığı konuşmada, \"İzmit Belediyesi olarak Şeb-i Arus programımızın 8\'incisini gerçekleştiriyoruz. Türkiye\'nin en büyük Sema gösterisini Şeb-i Aruz kutlamasını yapıyoruz. Mevlana dünyaya sevgiyi, insanlığı, gönlü genişliği göstermiş bir insan. Aslında onun kişiliğinde bizim inancımız, bizim atalarımızdan gelen değerlerin dünyaya bir anlamda açılımı var. Bizler var olduğumuzdan beri hep yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayıştayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar insanlığa sıcak ve sevgiyle bakıyoruz\" dedi.

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