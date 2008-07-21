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Çevre

İzmit Körfezi'nde yeniden köpük tabakası

İzmit Körfezi'nde, geçen yıl ekim ayında gözlenen mukuslu köpük tabakası yeniden görülmeye başlandı.

21 Temmuz 2008 03:00

İzmit Körfezi'nde, geçen yıl ekim ayında gözlenen mukuslu köpük tabakası yeniden görülmeye başladı.

Denizde gözle görülür bir kirliliğe neden olan mukuslu köpük tabakası, balıkçılarda ve dinlenme amacıyla sahile gelen vatandaşlarda endişe yarattı.

Balıkçılık yaparak yaşamını sürdüren Sadettin Varol A.A muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl deniz yüzeyinde görülen deniz anası ölülerinin, bu yıl denizin dibinde görüldüğünü söyledi.

Denize attıkları balık ağlarının, dipteki deniz anası ölüleri ile dolduğunu ifade eden Varol, yoğun olan bu kirliliğin, denizdeki balık türlerinde ve sayısında azalmaya yol açtığını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol Dairesi yetkilileri, denizdeki köpüklenmenin TÜBİTAK ile işbirliği yaparak incelendiğini belirtti.

Yetkililer, İzmit Körfezi ve Marmara Körfezi'nde gözlenen bu mukuslu köpüklenmenin, bitkisel mikroskobik organizmaların sayılarının zaman zaman aşırı derecede artmasından kaynaklandığını dile getirdi.

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