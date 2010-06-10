İzmit Körfezi'nde kırmızı alarm

T24- İzmit Körfezi'nde, daha çok evsel atıklarla kirlenen göl ve denizlerde, kirliliğe bağlı olarak aşırı besin artışıyla "Alg" olarak adlandırılan tek hücreli küçük organizmaların hızla çoğalmasından kaynaklanan kızarıklık başladı.





Uzmanlar ve deneyimli balıkçılar alg patlamasının İzmit Körfezi'nde zaman zaman görüldüğünü söylediler Yıllarca evsel ve sanayi atıklarının sonumsuzca boşultılması nedeniyle bir ara ölü deniz haline gelen, ancak alınan önlemlerle ve deniz uçağı ile yapılan denetimlerle kirlenme kontrol altına alınmasına rağmen İzmit Körfezi'nde yine de kirlilik devam ediyor. Son yağışların da dereler kanalıyla getirdiği atıkların etkisiyle İzmit Körfezi'nin İzmit açıklarında alg patlaması nedeniyle deniz suyu kızıl renge büründü. Çok küçük organizmaların aşırı beslenmesi ve biraraya toplanmasıyla gerçekleşen bu kızıllık, kitlenin yer değiştirmesi nedeniyle körfezin değişik bölgelerinde de görülüyor.





İzmit'in deneyimli balıkçı ve tekne sahiplerinden Mehmet Kıyıcı, alg patlamasının her yıl bu mevsimlerde tekrarlandığını ve bunun da kirlilikten kaynaklandığının bilindiğini söyledi. Dün başlayan kızıllık İzmit açıklarının yanı sıra Gölcük, Denince ve Karamürsel açıklarında da görüldü.