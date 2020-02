İzmit Körfezi'nde 2 bakanlı deniz kirliliğine müdahale tatbikatı (2)

\'TATBİKATI YERİNDE İCRA ETTİK\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi\'nde gerçekleştirilen \'Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı\'nın ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"Biz 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. İster istemez Çanakkale ve İstanbul boğazında trafik yoğunluğu var. Bu yoğunlukla ilgili kazalar gündeme geliyor. Bu kazalara ilişkin bakanlık olarak biz halkımızın sağlığı ve denizlerimizin sağlığı açısından büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Bugün de düzenlediğimiz tatbikatı yerinde icra ediyoruz. Tüm sahil güvenlik ve kıyı emniyeti birimlerimiz, bakanlığımız, belediyemiz ve valiliğimiz koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu tatbikatlar bize çevreye ve denize duyarlığını artırma noktasında elde edilen tecrübeyi artırıyor. Geçen ay da Foça\'da yine iki bakanlığımız olay yerine giderek tespitleri yapıp sahada temizliği gerçekleştirdiler. O yüzden bu tatbikatlar önemli.\"

\'ERGENE İLE İLGİLİ TESPİTLERİMİZ BİTMEK ÜZERE\'

Trakya\'nın en önemli su kaynaklarından Ergene Nehri\'ndeki kirlilikle ilgili de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:

\"Ergene\'de yaşanan kirlilikle alakalı bizim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz olay yerinde tespitlerini sürdürüyor. Kirliliğe neden olan fabrikayla ilgili tespitlerimiz bitmek üzere. Bu zararlı bir atık mıdır, değil midir; bunu laboratuvar neticesinde öğreneceğiz. Gerekli cezai işlemler yapılıyor. Zararlı bir atık olup olmadığını laboratuvar neticesinde anlayacağız. Bizim bütün OSB\'lerde arıtma tesisleri var. Denetimleri de sağlanıyor. İşletmelerin düzenli kullanmaları noktasında eksiklikler var. Vatandaşlarımızın sağlığına sıkıntı getirecek her türlü sorunu, bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıp, cezai işlemi yerine getirip, tespitlerimizi yapacağız. Sadece Ergene değil, tüm Türkiye\'deki denizlerimiz, nehirlerimiz hepsine ilişkin bakanlığımız olarak çalışmalarımızı her noktada sürdürüyoruz. Dün Rize\'de dere güzergâhı üzerindeki kaçak binanın, bir sel neticesinde şehre zararı artıran bir binaydı, bunun kamulaştırmasını yaptık. Çevreye zarar veren ne olursa olsun bunlarla ilgili devletimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekeni yapacaktır.\"

\'BAŞARILI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK\'

Başarılı bir tatbikatın gerçekleştirildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bankanı Mehmet Cahit Turan da şöyle dedi:

\"Tatbikatın amacı, deniz kirliliği hadisesine, kirliliğin gerek deniz hayatına gerekse denizin etrafındaki sahilde yaşayan insanların zarar görmemesi maksadıyla en kısa sürede defedilmesidir. Bu tatbikatların yapılması ileride olabilecek hadiselerde zararın en aza indirilmesinde bize en önemli katkılar sağlamaktadır. Tüm katılımcılara, burada hizmet verenlere teşekkür ediyorum. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Zamanında yapılan müdahaleyle deniz yüzeyine geçici olarak yapılan atık madde öngörülen zamanda temizlenmiş oluyor. Dileriz ki bu tür hadiseler yaşanmasın ama kazalar görüne görüne gelmiyor. Bu tür afetlere her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Bu hadiseler zaman zaman can ve mal kaybına neden oluyor. \'Altın saat\' dediğimiz, yerinde ve zamanında olay yerine intikal edip hadiseyi çözmek açısından çok önemli.\"



