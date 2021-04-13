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İzmit Korfezi'ndeki yük gemisinde mürettebattan 5 kişide Koronavirüs tespit edildi

13 Nisan 2021 17:22

İzmit Körfezi'ndeki yük gemisinde, mürettebattan 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Gemide bulunan temaslı personel, karantinaya alınırken, yeni mürettebat geldi.

İzmit Körfezi açıklarında bulunan yük gemisindeki mürettebatın bazılarında çeşitli semptomlar görülmesi üzerine hepsine Covid-19 testi uygulandı.

19 kişilik mürettebattan 5'inin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, botlarla gemiye ulaştı. Temaslı 11 kişi, karantinaya alındı. Teması olmayan ve testi negatif çıkan 3 kişi de evlerinde izole edildi. Dezenfekte edilen gemi ile daha sonra 18 kişilik yeni mürettebatın gelmesiyle seyre devam edildi. 

 

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