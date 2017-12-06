T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmit Kaymakamlığı yuvası olan kediye 'Kamu' adı verildi

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Kaymakamlığı'ndan ayrılmayan kediye 'Kamu' adı verildi

06 Aralık 2017 18:24

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Kaymakamlığı\'ndan ayrılmayan kediye \'Kamu\' adı verildi. Kaymakamlığın içerisinde gezen, makam odasına kadar giren kedi herkesin ilgi odağı oldu.
İzmit Kaymakamlığı\'nı yaklaşık 3 ay önce mesken edinen, personel tarafından \'Kamu\' adı verilen kedi, kaymakamlığın maskotu haline geldi. Kaymakamlık personeli tarafından maması alınan ve bina içerisinde rahatça gezen kedi, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Kimi zaman İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu\'nun makam odasında, kimi zaman ise bekleme salonunda gezip vatandaşların yanında sandalyeye oturan kedi herkes tarafından seviliyor. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da \'Kamu\' nun makamında ve kaymakamlık binasındaki fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, \"Benim adım \'Kamu\', kaymakamlığın yeni kedisiyim. Önce kapıda, sonra bekleme sıralarında ve nihayet makamdayım\" yazdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİTKocaeli DHAKaymakamlığıKaymakamlığınKaymakamlıkKimiKaymakamı Ersin EmiroğluFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24