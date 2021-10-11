İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet: İhbar ediyorum bu ihalede rant var, ortada büyük bir kamu zararı var!

İzmit’te AKP döneminde belediyeye ait 176 işyerinin olduğu plaza 16 milyon TL’ye SGK’ya devredildi. SGK, 5 yıl sonra plazayı 17.3 milyon TL’ye işadamına sattı. CHP’li Belediye Başkanı “İhbar ediyorum bu ihalede rant var!” diyerek isyan etti. Kendi hesaplamalarına göre söz konusu binanın değerinin en az 80 milyon lira olduğunu belirten Hürriyet, "Ortada büyük bir kamu zararı var" dedi.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Büyük rant var” dediği satış sürecini Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlattı. Hürriyet’in aktardığına göre, AKP'li Nevzat Doğan döneminde belediye SGK'ya borçlandı. 16 milyon borcuna karşılık, belediye ticaret merkezi olan Belsa Plaza'nın B Bloğunu SGK'ya 2016'da devretti. Seçimi kazanan İzmit'in CHP'li belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet tüm bağımsız bölümlerin belediye devredilmesi, karşılığında İzmit Vadi Evlerinde bulunan konutların borçlarına karşılık alınmasını için başvurdu. O binada belediyeye ait bazı birimlerin kurs merkezlerinin bulunduğunu ve bunlar için 1 milyon lira kira ödendiğini hatırlattı. Ancak SGK tüm başvuruları reddetti.

SGK Başkanlığı binayı bu yıl satışa çıkardı. Belsa Plaza'da bulunan ayrı ayrı tapulu 176 işyeri için tek ihaleye çıkıldı. 5 yıl önce 16 milyon liraya SGK'ya geçen bina doların 9 TL'ye yaklaşmasına rağmen 16.5 milyon liradan ihaleye çıkarıldı. İlk ihalede alıcı çıkmadı. İkinci ihaleye bir firma ile bir kişi katıldı. Firma 17 milyon 300 bin lira teklif verdi. İş insanı Mustafa Hatipoğlu 17 milyon 310 bin lira teklif verdi. Böylece ihale Hatipoğlu'nda katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet bu ihaleye isyan etti. “Biz bu satışın danışıklı dövüş olduğunu biliyoruz” diyen Hürriyet, “5 yıl önce 5 milyon dolara SGK tarafından alınan plaza, 5 yıl sonra dolardaki büyük artışa rağmen 2 milyon dolara kentin göbeğindeki plaza peşkeş çekildi. Aynı plazada Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait işyeri metrekaresi 35 bin liradan satıldı. SGK'nın satışında ise metrekaresi 3 liraya bile gelmiyor. O derece büyük bir rant var. 17 milyon 310 bin liraya satılan binanın değeri hesaplamalarımıza göre en az 80 milyon lira. SGK isterse bu işyerlerini ayrı ayrı satabilir ve gelirini daha artırabilirdi. Ortada büyük bir kamu zararı var. SGK isterse bu ihaleyi kamu menfaati açısından iptal eder. Devletin bu satışla zarara uğratıldığı ortada. Bunu ihbar ediyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.