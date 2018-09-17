İzmit Balık Pazarı'nın gözdesi palamut

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Balık Pazarı\'nda tezgahlar, Marmara ve Karadeniz\'de avlanan balıklarla doldu. Pazarın en çok satılan balığı, tane fiyatı 13 ile 15 lira arasında değişen palamut oldu. Balıkçılar, havaların soğumasıyla fiyatların daha düşeceğini söyledi.

İzmit Balık Pazarı\'nda, büyüklüklerine göre palamutlar, tanesi 13- 15 liradan, hamsi ise kilosu 10 liradan satıldı. Tezgahların Marmara ve Karadeniz\'de avlanan balıklarla dolu olduğu pazarda balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, palamutların tanesinin 700- 800 grama ulaştığını söyledi. Bineklioğlu, \"Havalar daha da serinledikçe balık bollaşacaktır. Son günlerde fırtınalar, yağışlar etkili oldu. Her geçen gün balık daha da bollaşacaktır. Palamutlar 250- 300 gramdan başladı şimdi ise 700- 800 grama kadar ağırlıkları çıktı. Palamut 13 lira ile 15 liraya arasında satılıyor tezgahlarda. Hamsi 10 ile 15 lira arasında değişiyor. İstavrit 10 ile 13 lira arasında değişiyor. Şu anda balığın her türlü çeşidinde bolluk var. Bu sene balıktan yüzümüz güldü. İnşallah, böyle devam edecek ve herkes mutlu olacak\" dedi.

En çok palamudun talep gördüğünü dile getiren balıkçı Muhitten Şen ise \"Bu sene balık bolluğu var. Şu anda rağbet çok yüksek yetiştiremiyoruz. En çok palamut, hamsi ve çinekop geliyor. Havalar biraz daha serinlediği zaman fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz\" diye konuştu.



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