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Spor

İzmirspor ile Torbalıspor Play-Out oynayacak

İZMİR, (DHA) İzmirspor ve Torbalıspor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de yer almak için pazar günü Play-Out oynayacak

01 Mayıs 2018 15:06

İZMİR, (DHA)

İzmirspor ve Torbalıspor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig\'de yer almak için pazar günü Play-Out oynayacak. 
Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşma saat 16.00\'da başlayacak. Son iki sezondur İzmir Süper Amatör Lig\'de yer alan kentin en köklü kulüplerinden İzmirspor, Aliağaspor\'la oynadığı Play-Off maçını kaybedip lige dönmek için şansını Play-Out mücadelesine bırakmıştı. Torbalıspor ise Bölgesel Amatör Lig 8\'inci Grup\'ta sezonu lider Ödemişspor\'un 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği Play-Out\'a kaldı. Play-Out mücadelesinin diğer maçında Bayındırspor ile Yeşilova karşılaşacak.

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