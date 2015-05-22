AKP'li vekil: İzmirlilerin özgürlükten anladıkları; açık giyinmek, kafa çekmek, sabaha kadar eğlenmek!

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in Twitter hesabından İzmir hakkında yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Seçim çalışması için gittiği 'İzmir'den notlar' şeklinde iletiler yayınlayan İçten 'Allah'ın bize büyük bir nimeti olan bu şehri CHP yaşanmaz hale getirmek için elinden geleni yapıyor' diyen İçten şunları yazdı:

"İzmir'de CHP'ye oy veren kitle, radikal militanvari davranmakta ve kendisi gibi düşünmeyenlere saygı göstermemektedir. Belediye hizmetten ziyade kültürümüze ve değerlerimize aykırı teşkil eden sözde kültürel faaliyetler yapmaktadır. Alttan gelen gençlik, değerlerimize aykırı bir yaşam şekli ile yetişmekte ve kendi aileleri bile bu durumdan şikayetçi. CHP'li İzmirli gençlerin özgürlükten anladıkları, son derece açık giyinmek, kafa çekmek, sabaha kadar eğlenmek. Genelde İzmir'i ayakta tutan İzmir dışında buraya yerleşmiş Anadolu insanları. İzmir'e yerleşmiş Anadolu insanı hala değerlerimizi ve kültürümüzü korumaya çalışıyorlar, kendilerini kutluyorum. Doğu'dan gelen Kürt kardeşlerim çalışkan değerlerine sahip misafirperver ve ülkesine sahip çıkan insanlar."

'İzmir boşanma oranın en yüksek olduğu il, neden acaba?'

Paylaşımlarıyla İzmir'de boşanma oranlarını da sorgulayan AKP'li vekil, "İzmir boşanma oranının en yüksek olduğu il neden acaba , Haşhaşilerin başkenti İzmir, neden acaba? Acilen bu şehirde yaşayan demokrat ve inançlı insanların çok çalışarak bu şehrin yönetimini ele geçirmeliler, özellikle Kürt vekil adaylardan Savcı Sayan ve Necip Nasır azimle ve büyük bir inançla çalışmaktadırlar. Tüm bu tespitlerin Ak partinin özel yaşama ne kadar saygı gösterdiğinin bir delilidir" ifadelerini kullandı.