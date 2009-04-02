İzmirlilerin internetteki seçim geyikleri

Yerel seçimlerle konusunda İzmirliler internette ilginç yorumlar yaptı. CHP'nin kazandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 28 ilçe belediye başkanlığı ile ilgili İzmirliler, özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki çıkışı, Erdoğan'ın Kasımpaşalı olmasına atıfta bulunarak ilginç sloganlara yer verdi.



İnternet üzerinden yazışma, konuşma ve görüşmeye olanak sağlayan MSN programında kullanıcılar, kişisel iletiler bölümünde, yerel seçimlere ilişkin görüşlerini birbiriyle paylaştı. Sloganlar halindeki kişisel iletilerde Başbakan Erdoğan'ın ‘Gavur İzmir' imasında bulunduğu iddia edilen konuşmasından, Davos'taki çıkışına, İzmir'in arsenikli su problemine kadar atıfta bulunulan birçok, değişik sloganlar dikkat çekti.



'Eşrefpaşalı'nın tokadı Davos'tan duyulur’



Başbakan'ın Davos'taki çıkışını anımsatan yerel seçimlere ilişkin kişiler iletilerde, ‘Daha da İzmir'e gelme’, ‘Halk ‘one minute’ dedi’, ‘One munite sory’, ‘Eşrefpaşalı'nın tokadı Davos'tan duyulur’ olarak yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın özellikle ekonomik kriz ile ilgili konuşmalarında kullandığı ‘Hamdolsun’ kelimesine ilişkin olarak da seçim yorumlarında bir İzmirli, ‘Hamdolsun İzmirliyiz’ diye yazdı. Yine Başbakan Erdoğan'ın Mersin'de bir çiftçiye ‘Ananı da al git’ çıkışına yönelik, ‘Anamızı da aldık, parayla altınla değil, yüreğimizle geldik sandığa’ diye yazıldı.



'Yine gâvurluğumuzu yaptık'



Kişisel iletilerde en çok Başbakan Erdoğan'ın ‘Gâvur İzmir’ imasında bulunduğu iddia edilen konuşmasını anımsatanlar yer aldı. Bunlar, ‘Yine gâvurluğumuzu yaptık. Gâvur değiliz, insanız’, ‘İzmir'den ananı da al git Tayyip’, ‘Senin dininde biz gavursak, daha da gelme’, ‘gavur da olsak mutluyuz’, ‘Gâvurum, İzmirliyim, mutlu ve gururluyum’, ‘Sürpriz değil, beklenen son, şaşırmadık, şaşırtmadık, İzmirim hala gavur, hala güzel, hala bizim’, ‘Biz gâvur İzmiriz, adamı ya denize döker ya da sandığa gömeriz’, ‘Arseniği sek içer yine de İzmir'i vermeyiz’, ‘İzmir de tüm Türkiye de bizimdir. Aydın, çağdaş, laik ve ilerici bir toplumdur hedefimiz. Bu hedefi ne bozmaya ne de engellemeye gücünüz yeter. Gâvur İzmir, en güzel cevabını verdi’ cümleleriyle yer aldı.



'Ampulle değil Cumhuriyet'le aydınlanırız’



Seçim öncesi yapılan yardımlara ilişkin, ‘Oy namustur satılmaz, İzmir bizimdir bizden alınmaz’, ‘İzmir'i almaya kömür yetmez, buzdolabı yetmez, çamaşır makinesi yetmez’ kişisel iletileri görüldü. AKP'nin simgesi olan ampule ilişkin, ‘Ege'nin, Akdeniz'in, Trakya'nın tümünde ampuller patladı’, ‘Biz Atatürk'ün evlatlarıyız, ampulle değil Cumhuriyet'le aydınlanırız’, ‘Yenilgiye doymayan pehlivan Aksoy, ampulün voltajı düştü’ iletileri yer aldı.



'İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak’



Seçimleri kazanan CHP'li Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek verenler iletilerde ‘Azizler'in şehri İzmir kalesi yıkılmaz. İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak’ denildi.



'Tavrına hayran olayım'



İzmir'in çağdaş, laik bir kent olduğuna, Atatürkçü düşünceye ilişkin yazılan kişisel iletilerde, ‘Tavrına hayran olayım, Cumhuriyet'in, devrimlerin kalesidir İzmir’, ‘Laikliğin başkenti İzmir AKP'nin olmayacaktır’, ‘İzmir'in dağlarında çiçekler açar, seçim sonucunda havai fişekler patlar, İzmir bizimdir sonsuza kadar, Atatürk'ün çocukları İzmir'de yaşar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ cümleleri yazıldı. (DHA)

