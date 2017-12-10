İzmirliler 'Turuncu Yürüyüş'le kadına şiddete 'Hayır' dedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'i Turuncuya Boya Platformu kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. Yağmura rağmen İzmirliler \'Turuncu yürüyüş\'e büyük ilgi gösterdi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve gerekli yasaların yapılması için kamuoyu oluşturmak adına \'Dünyayı Turuncuya Boya\' adıyla sürdürülen kampanyaya İzmirli kadınlar da \'Turuncu yürüyüş\' düzenleyerek destek verdi. İzmir\'i Turuncuya Boya Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen İzmirliler, yağışlı havaya rağmen kadına şiddete \'Hayır\' dedi. Yürüyüşe İzmir\'i Turuncuya Boya Platformu\'nun kurucuları arasında yer alan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir\'in Menderes ilçesinde ilkokul öğrencisi 6 kız çocuğuna yapılan tacizi ortaya çıkaran Saadet öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Boyunlarına turuncu fular katan yürüyüşe katılanlar, ellerinde \'2017\'nin ilk 10 ayında 337 kadın öldürüldü, 337 yaşam aramızdan alındı\', \'Kadın kadındır, çiçek babandır\', \'İnadına mini etek\', \'Kadına taciz her yerde, evde, işte, trafikte\', \'Kadına şiddetin bahanesi yoktur\' yazılı dövizler taşıdı. Cumhuriyet Meydan\'ında bando eşliğinde yürüyen İzmirliler, Gündoğdu Meydanı\'na kadar yağmura maruz kaldı. Kordon\'da kafelerde oturanlar da alkışlarıyla yürüyenlere destek verdi. Turuncu yürüyüşe katılan ve kadına şiddetin son bulmasını isteyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, şöyle dedi:

\"Bugün İzmirli kadınlar, kadına şiddete karışı koymak, kadına yönelik şiddete hayır demek için sokaklarda. Bu yağmurlu havaya rağmen binlerce kadın sokakta. Turuncu, atkı, şemsiye ve kıyafetleriyle sokaklarda. Kadınlar eşitlik istiyor, kadınlar güçlü olmak istiyor. Bir ülkenin güçlenmesi ve demokratikleşmesi için kadına şiddetin son bulması gerekiyor. Bu şiddetin altında yatan neden ise kadınların eşitsiz bir konumda olması. Öyle ise ülke adına şiddeti yok etmek gerekir. Bunun içinde kadınların güçlenmesi ve kadınların görünür kılınması gerekir. Kadınlar araç haline gelmemeli. Kadınlar siyasetin aracı olmamalı. Kadınlar hayatını öznesi olmalı. Siyasetin de öznesi olması gerekir. Cumhuriyet kadınların eşit yurttaş olması hedefleyen kadın devrimidir. İzmirli kadınlar bugün sokaklara çıkarak biz hayatın öznesiyiz dediler, kadına şiddete hayır.\"

SAADET ÖĞRETMEN DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

Yürüyüşe destek verenler arasında olan ve Saadet Öğretmen olarak bilinen Saadet Özkan ise, \"Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği olarak buradayız. Çocukların özgür ve güvendi olmasını, kadınlarında şiddete uğramamasını istiyoruz. Bunun için çocuk susar sen susma diyoruz\" şeklinde konuştu. Yürüyüşe katılanlardan Burcu Karacaağaçlı yağmurun kendilerini engellemediğini belirterek, \"Burada kadına şiddete ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla buradayım. Bu tür olayların son bulması için yağmurda çamurda buradayız\" dedi.

Kadınların özgürlüğünün kısıtlamaması gerektiğini savunan Esen Şavk ise \"Kadına şiddete hayır demek için buradayız. Kadınların birey olduğunu göstermek için buradayız. Kadınlar istediğini giyip istediği kişiyle arkadaşlık kurabilmeli\" diye konuştu.



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