İzmirliler tarihi bölgelerde hazine avına çıktı (2)

KAZANANLAR BELLİ OLDU

İzmir\'de, Kentimiz İzmir Derneği\'nce İzmir Tarihi Kent Merkezi\'nin tanıtılması için düzenlenen \'Basmane\'de Hazine Avı Yarışması\'nın kazananları belli oldu. Gün boyu süren yarışmanın sonunda kazanan gruplara, Aziz Vukolos Kilisesi\'nde yapılan törenle ödülleri verildi. Törende 3\'üncü olan gruba 350 TL, 2\'nci olan gruba bin TL, 1\'inci olan gruba ise 3 bin TL\'lik para ödülü verildi. Varış noktasına saat 14.30\'da ulaşan grup, 1\'inciliği elde etti. 1\'incilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü\'nde okuyan sınıf arkadaşları Habip Yılmaz, Yağmur Kayave Şeyma Çetmen paylaştı. Yarışmayı kazandıkları için çok heyecanlı olduğunu belirten Yağmur Kaya (21), \"Mimarlık bölümünde okuduğumuz için projeyi okulda duyduk. Hocalarımız bu yarışmaya katılmamızı çok istedi; çünkü bölümümüz gereği Kadifekale bölgesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu fırsatı da kaçırmak istemedik ve yarışmayı kısa sürede tamamladık\" dedi.

Habip Yılmaz (21) ise \"Yarışmada daha önce görmediğimiz yerler de oldu; ama buralarda çok fazla vakit geçiren insanlarız. Yarıştığımız tarihi bölgelerin, İzmir halkının ve gençlerin sıklıkla uğraması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Mimarlık öğrencisi olduğumuz için proje alanımız burada ve birçok yeri biliyoruz bu açıdan yarışmada avantajlıydık. Plana bakmadan hızlı hızlı yerleri bulduk. Kazandığımız para ödülünü ise gerçekleştireceğimiz projede kullanmayı planlıyoruz. Büyük ihtimalle ödül bizim için maket harcaması, kalem harcaması, çıktı harcaması olacak\" diye konuştu.



Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)



FOTOĞRAFLI