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İzmirliler Kordon'da güneşin tadını çıkardı

Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER yeni yılın ilk günü Kordon'da güneşin tadını çıkardı

01 Ocak 2018 20:23

Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER yeni yılın ilk günü Kordon\'da güneşin tadını çıkardı. Sıcaklığın 13 derece olduğu kentte kimi denize karşı ayaklarını uzatarak dalgaların sesini dinledi, kimi bisiklet yolunda hızla pedal çevirdi. Çocuklar yeşil çimlerde yuvarlandı, pamuk şekeri yedi.
Yeni yılın ilk günü olduğu için tatil yapanlar, sağanak yağmurlu günlerden sonra güneşin tadını çıkardı. İzmir\'de yeşil çimlerin üzerinden denizin izlendiği Kordon\'da kimi banklara uzanarak dalgaların sesini dinledi, kimi belediye hizmeti olan bisikletleri kiralayarak hızla pedal çevirdi. Bebekli aileler çimde yürümeyi tercih ederken çocuklar pamuk şekeri yedi. Çimlere yatarak güneşin sıcaklığını hissedenlere sokak köpekleri de yanlarına yatarak eşlik etti. Kıyıdan olta ile avlananların kovaları boş kalmadı. Çiçekçi tezgahlarındaki rengarenk çiçekler ise görülmeye değer bir manzara oluşturdu.

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