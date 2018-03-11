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İzmirliler güzel havanın keyfini çıkardı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER, havanın güneşli olması nedeniyle deniz kenarındaki çim alanlara akın etti

11 Mart 2018 20:46

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER, havanın güneşli olması nedeniyle deniz kenarındaki çim alanlara akın etti. Güzel havanın keyfini ise en çok şen kahkahaları yükselen çocuklar çıkardı.
İzmir\'de bulutlu ve yağmurlu günlerin ardından hava sıcaklığının 24 dereceyi bulmasıyla güneşin tadı çıkarıldı. Hasırlarını ve sandalyelerini alan birçok aile, tişört giyerek, çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarındaki çim alanları doldurdu. Özellikle, Bostanlı Sahili\'nde büyük bir kalabalık oluştu. Çocuklar, yanlarında getirdikleri toplarla oynayıp, ip atladı, baharın müjdecisi uçurtmalar mavi gökyüzünü renklendirdi. Durumu fırsat bilen uçurtma satıcıları, Bostanlı Sahili\'ni mesken tuttu. Sahillerden, çimlerin üzerinde bütün gün çeşitli oyunlar oynayan çocukların şen kahkaları yükseldi. Aileler de, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

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