İzmirli Umut'un hedefi; cüceler dünya şampiyonluğu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yıllardır \'akondroplazi\'nin (kalıtsal cücelik) kanunen engel sayılması için mücadele eden Umut Kösemen (43), aikido ve okçuluk spor dallarındaki başarılarına başarı ekliyor. Cücelerin çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı paralimpik sınıfına kabul edilmediğini söyleyen Kösemen\'in hedefi, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Cüceler Oyunları\'nda bir madalya kazanmak.

Akondroplazinin 9 yıl önce yüzde 40 engel sayıldığını belirten Umut Kösemen, 2009 yılında ise engellilik cetvelinde yer verilmediğini söyledi. 1.32 metre boyundaki Kösemen, akondroplazinin yeniden engellilik cetveline konulması için çağrı yaptı. Çocukluğundan itibaren jimnastik ve yüzmeyle ilgilenen Umut Kösemen, 1999 yılında başladığı aikido sporunda üçüncü kademe antrenör oldu. Japonya\'da eğitime katılan ve cüce bir aikidocu bulunmadığını söyleyen Kösemen, \"Zorluğu olmasa keyif almazdım. En büyük engel manevi engellilik, fiziki engelleri bir şekilde aşıyorum. Bu spor kas kuvveti istemiyor. Her bedenden insan yapabilir. Aikidoda da din, dil, ırk, tip, maddi durum, statü gibi sıfatlar ve özelliklerin yeri yoktur. Hep çalıştım ve 3. dan seviyesine geldim. 3 kişiye eğitim vermeye başladım. Bugün o 3 kişi, siyah kuşakta başkalarına ders veriyor\" diye konuştu.

\'ENGELLİLERİN ARASINDA ENGEL VAR\'

Şimdiye kadar 3 kez omurgasında darlık olan yerlerdeki kemiklerin törpülenerek sinirlerin rahatlatıldığını söyleyen Umut Kösemen, yaşlandıkça ve deformasyon arttıkça bir ameliyatın daha gerekebileceğini dile getirdi. Fiziğine çok ters bir spor olmasına karşın hep okçuluk yapmak istediğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin okçuluk takımında 3 yıl önce çalışmaya başladığını anlatan Kösemen, şöyle dedi:

\"Biz cücelerin kolları kısa, omurgaları zayıf, çektiğimiz yayın ciddi ağırlığı var. Buna rağmen en hafif yayla başladım. 2 ay boyunca boş lastik çektim. Yurt dışından benim vücut ölçülerime uygun yayım geldi. 2017 Eylül ayında Samsun\'da bir yarışmaya katıldım ve önemli bir başarı elde ettim. Cüceler olarak paralimpik okçulukta yarışamıyoruz. Ne yazık ki sporda bile engellilerin arasında engel var. Ben de 4 yılda bir düzenlenen Dünya Cüceler Oyunları\'na katılacağım. 2017\'de Kanada\'da yapılmış. Bir dahaki yarışmaya katılıp bir madalya getireceğim. Federasyon beni o zaman ciddiye alacak. İddialıyım, 40 yaş üstü grupta okçuluk şampiyonu olacağım.\"

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANDI

Akondroplazi olarak iş hayatında ciddi zorluklar yaşadığını ifade eden Umut Kösemen, tüm dünyada cüceler engelli olarak kabul edilirken, Türkiye\'de engelli kadrosunda dahi iş bulamadığını ifade etti. İşletme mezunu olan ve daha önce lojistik sektöründe ile bir alışveriş merkezinde idari işler sorumlusu olarak çalışan Kösemen, cüceliğin dışında, geçirdiği operasyonlar, ayaklarındaki güç kaybı ve sinir sisteminde görülen zararların onaylanmasının ardından emekli olmaya hak kazandığını söyledi. 9 yıldır bunun için mücadele ettiğini, ancak birkaç gün önce sonuç aldığını kaydeden Umut Kösemen şöyle konuştu:

\"2009 yılında emeklilik başvurumu yaptım. 1994 yılında aldığım engelli raporumu kabul etmediler. Yüzde 40 engelli raporum nedeniyle ulaşımda ya da sosyal haklardan faydalanırken emekliliğe gelince engelli olduğumu kabul etmediler. Geçtiğimiz hafta cüceliğin dışındaki rahatsızlara bakılarak emekliliğim onaylandı. Aksi taktirde 56 yaşına kadar beklemek zorundaydım. Ama bugün benim gibi doğan çocukların gelecek garantileri yok. Kamu Personeli Seçme Sınavı\'nda engelli kadrosuna giremezler. Cücelik de engellilik cetveline konulsun.\"



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