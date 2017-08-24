İzmirli servisçilerden Alperen'in ailesine destek

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, gittiği kreşin servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ailesine destek vermek ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla servis araçlarının arkasına \'Çocuklarımıza sahip çıkalım. Korsan taşımacılığına dur\' yazılı dövizler yapıştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çiğli\'de gittiği kreşin servisinde unutulan ve 9 saat sonra havasızlıktan yaşamını yitiren minik Alperen\'in ölümüne dikkat çekmek isteyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, korsan taşımacılığının önüne geçilmesini istedi. Kahramanlar Semti\'ndeki oda binasında düzenlenen basın toplantısına minik Alperen\'in acılı babası Serkan Sakin de katıldı.

\"BAŞKA ALPEREN\'LER ÖLMESİN\"

Oğlunun ölümünde ihmali olanların cezalarını çekeceğine inancı olduğunu belirten Serkan Sakin, \"Servisçiler odası daima yanımızda oldu. Ben başka Alperenler ölmesin istiyorum. İşin hukuksal boyutu devam ediyor. Devletimiz büyük devlet. Kanunlarımız işliyor. Sorumlular cezasını çekecek. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim bu saatten sonra tek amacımız başka Alperenler, Ahmetler, Aliler ölmesin. Başka ailelerin yürekleri yanmasın. Kreşler konusunda gerekli kanunlara çıkarılır. Bırakın çocuklarımız ölmeyi başları bile ağrımasın\" dedi.

\"ETKİN DENETİM ŞART\"

Servisçiler olarak en önemli olgunun insan hayatı olduğunu söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise, korsan taşımacılığının önüne geçmek için gerekli yasaların çıkması gerektiğini söyledi. Korsan taşımacılığının önlenmesi ve acı olayların önüne geçilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Bostancı, \"Türkiye\'nin en büyük sorunlarından birisi korsan taşımacılıktır. Korsan taşımacılık terör olayları kadar hayatımızı, geleceğimiz olan minik yavrularımızı tehdit etmektedir. Bunu önlemenin en etkin yolu denetimden geçmektedir. Bu konuda maalesef yasalar eksik kalmaktadır. Korsan taşımacılık yapanlar vergi vermemekte ve servislerin emeğini çalmaktadır. Ayrıca taşıdığı yolcuların can ve mal güvenliğini sağlayamaz durumdadır. Denetimlerde yakalanan korsan taşımacılık yapanlara yaptırımlar yetersizdir. Biz daha sıkı denetimlerin yapılması için mobil ekiplerin kurulmasını istiyoruz. Anaokulu, kreş ve etüt merkezlerinin servis taşımacılığı yapmasına karşıyız. Bu kurumların araçları servis taşımacılığı kriterlerini taşımıyor. Alperen\'in öldüğü araç incelendiğinde bu net bir şekilde görülmektedir. Denetleme yapılırken bizim araçlarımız denetleniyor ama yanından geçen korsan araç denetlenemiyor. Bizim araçlarımız zaten \'S\' plakalı. Biz velilere de seslenmek istiyoruz. Korsan taşımacılık yapanları tercih etmeyin. Başka Alperen\'ler ölmesin.\"

Açıklamanın ardından servis araçlarının arkasına \'Çocuklarımıza sahip çıkalım. Korsan taşımacılığa dur. Öğrenci ve personel taşımacılığında \'S\' plakalı araçları tercih edin\' yazılı dövizler yapıştırıldı.

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