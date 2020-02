İzmirli sanayiciler dolar kurundaki artıştan endişeli

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TL\'nin dolar karşısındaki değer kaybının ekonomideki dengeleri baştan aşağı değiştirdiğini belirterek, \"Enflasyon ve cari açıktaki önlenemeyen artış, çift haneye yerleşen işsizlik piyasa beklentilerinde olumsuzluğa sebep olmaktadır\" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi Seçimleri öncesi son meclis toplantısını düzenledi. Meclisin açılışında söz alan meclis üyeleri 75 yaşında hayatını kaybeden 1987-2013 yılları arasında meclis üyeliği, 1992-1993,1995-1997,1999-2001 dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği,1995-1997,1999-2001 yıllarında yönetim kurulu başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında disiplin kurulu başkanlığı yapan Atıl Akkan ile ilgili anılarını paylaştı.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 4 Nisan\'da yapılacak seçimleri hatırlatarak uzun ve yorucu bir çalışma takvimini geride bırakırken, çok daha yoğun geçecek olan yeni bir döneme girdiklerini dile getirdi. Türkiye\'de cehaletin her geçen gün yaygınlaştığı olaylara tanıklık edildiğini ifade eden Esen, \"Küresel gündemin karşısında ahlak sınırlarını çoktan aşmış konuların bizde gündem oluşturmuş olması çok büyük üzüntüdür. Zira bilginin, aklın egemen olmadığı yerlerde, sahneye ne yazı ki bu tür şarlatanlar çıkmaktadır. Saadet zinciri şeklinde türeyen ve insanlara umut tacirliği yapan dolandırıcılar, binlerce insanı mağdur ederek yurt dışına kaçabiliyor. Bu noktada, dolandırıcıya mı kızalım, bu insanlara inanan halkımıza mı kızalım bilemedim ama devlet yetkililerinden de artık daha dikkatli olmasını diliyorum. Tüm bu maddi, manevi istismarcılardan kurtulabilmenin yolu da yine ve yine eğitimden geçiyor. Türü ne olursa olsun, cehaletle savaşmanın en kesin yolu eğitimdir. Bunu artık kabul etmeli ve eylem planlarımızı bu doğrultuda hazırlamalıyız\" dedi.

Fitch Ratings\'den sonra, Moody\'sin de İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan \'AAA\' ulusal derecelendirme notunu teyit ettiğini ifade eden Başkan Esen, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne verdiği bu en yüksek ulusal kredi notunu değiştirmemiştir. Büyükşehir Belediyemizi bu mali başarıdan dolayı kutluyorum\" diye konuştu.

YENİ DÜNYA DÜZENİ İPUÇLARI

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise konuşmasında Türkiye\'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin zafer elde ettiğini söyleyen Yorgancılar, operasyonun ikinci kısmının çok daha zorlu ve meşakkatli olacağını savundu. Orduya duydukları güveni dile getiren Yorgancılar, ekonomiden siyasete, güvenlikten toplumsal davranışlara kadar küresel ve yerel çok önemli değişimlere tanık olduklarını ifade etti. Yorgancılar şöyle konuştu:

\"Her biri ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve kazanımlarımızı kaybetme riskini doğuran gelişmeleri 10 başlıkta topladım. İlki, Suriye üzerinden yapılan ince hesaplar ki, savaşların bitmesini engellemektedir. ABD\'nin korumacılık adımlarında demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek ithalat vergisi ile Türkiye en çok negatif etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Bu sektörlerde Türkiye\'nin ABD\'ye olan 1.3 milyar dolarlık ihracatının 1.2 milyar doları ek vergiye tabi ürünlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, ABD\'nin Çin ile ticaret savaşları giderek sertleşmektedir. FED\'in faiz kararı ile sıcak para her geçen gün daha güvenli bölgelere geçiş yapacaktır. TL\'nin dolar karşısında değer kaybındaki artış ekonomideki dengeleri baştan aşağı değiştirme niteliğindedir. Moody\'s ve Fitch\'in kredi notumuzu düşürmesi, yeniden borçlanma maliyetini artırıp ve zorlaştırırken, yabancı yatırımların da uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Enflasyon ve cari açıktaki önlenemeyen artış, çift haneye yerleşen işsizlik piyasa beklentilerinde olumsuzluğa sebep olmaktadır. Avrupa ve Amerika ile yaşanan sorunların çözülememesi; başta siyasi olmak üzere askeri, ekonomik ve toplumsal rahatsızlıkları artırmaktadır. Akdeniz\'de enerji savaşları, enerji koridorlarında başrolde olan Türkiye\'yi oyunun dışına itmektedir. İngiltere\'nin Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturma hakkını iptal etmesi, korumacılığın her alanda devam edeceğinin göstergesidir. Çin\'e güç kazandıran ve daha da güçlendireceğine inanılan Şi Cinping\'in süresiz görevde kalmasının önünün açılması, Putin\'in yüzde 70\'in üzerinde oyla gücünü perçinlemesi, Almanya\'nın koalisyonla devam etmesi, ABD\'de daha şahin bir Dışişleri Bakanının göreve atanması, İtalya seçimlerinde aşırı sağın önde çıkması yeni dünya düzeni adına önemli ipuçlarıdır.\"

SANAYİ YATIRIMLARINDA KAYIP

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 15 Şubat\'ta Resmi Gazete\'de yayınlandığını belirten Yorgancılar, \"Özellikle küresel ekonomideki gelişmeler doğrultusunda hükümet yatırım ortamını daha cazip kılabilmek için birtakım düzenlemelere gitti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak birçok mevzuatın değişmesi, kanunların yeniden düzenlenmesi yönünde bakanlarımızla birlikte özel toplantılarla konuları sürekli yeniden değerlendiriyoruz. Bunlardan en çok önemsediğimiz husus bürokrasinin azaltılması ve iş yapma kolaylığı endeksindeki durumumuz. Dünya Bankası tarafından açıklanan ve 191 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, yapılan iyileştirmelerle 69. sıradan 60. sıraya yükselmiştir. Ancak, bu yeterli değildir. TOBB olarak hedefimiz, yapılmasını önerdiğimiz mevzuat değişiklikleri ile 17. sıraya yükselmektir. İnşallah yakın zamanda bu hedefimize ulaşırız\" dedi.

Türkiye\'nin yatırımcılar için cazibesinin azaldığı, giden yatırımların gelen yatırımlardan oldukça fazla olduğu bir ülke konumunda bulunduğunu öne süren Başkan Ender Yorgancılar, giden yatırımların yüzde 56\'sının, gelen yatırımların da sadece yüzde 38\'inin sanayi olduğunu belirtti. 2017 yılı için işsizlik oranının açıklandığını anlatan Yorgancılar, \"Ne yazık ki, Türkiye geneli yüzde 10.9 ile değişmezken, İzmir yine ilk 3 arasındaki yerini almış yüzde 14 oranı sabit kalmıştır. Hükümetin bu konuda verdiği desteklere ve 2017 için beklenen yüksek büyüme oranına rağmen oranlarda bir azalma olmaması üzücüdür. Elbette ki artışın olmaması sevindirici ancak, beklentimiz daha aşağı seviyelerdir. Umarım hükümetin yeni açıklayacağı destekler, bu oranları düşürebilir\" diye konuştu.

