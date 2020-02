İzmirli öğretmen, engelleri müzikle aşıyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca ilçesindeki Mehmet Ali Susam Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi\'nde müzik ve özel öğretim öğretmenliği yapan Hidayet Uzair, özel gereksinimli ve engelli öğrencilere yönelik aktif çalışmalar yürütüyor. Özel gereksinimli öğrencileri ile sema gösterisi düzenleyen Uzair, her yıl il ve ilçe bazında \'Engelliler Haftası\'ndaki gösterilere kurduğu ritim topluluğuyla katkı sağlayıp, elde edilen gelirleri de engelli derneklerine bağışlıyor.

Mehmet Ali Susam Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi\'nin müzik öğretmeni Hidayet Uzair, özel gereksinimli ve engelli öğrencileriyle yürüttüğü çalışmalarla adından \'örnek öğretmen\' olarak söz ettiriyor. Engelli öğrencilerini toplumsal yaşama katıp, kaynaştırmak için mücadele veren Uzair, onlarla oluşturduğu ritim topluluğu ile il ve ilçe bazında gösteriler düzenliyor. Omurilik Felçlileri Derneği (OFD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce ortak düzenlenen \'Gülen Çocuk Festivali\'nde özel gereksinimli öğrencileri ile sema gösterisi düzenleyen Uzair, öğrencilerin sosyalleşmeleri için Doğal Yaşam Parkı tanıtım gezisi, teleferik gezisi, Denizaltı Müzesi ziyareti ile bowling, sinema ve alışveriş gibi organizasyonlar düzenleyerek, özel okullarla ortak sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

\'MÜZİK REHABİLİTE EDİYOR\'

Özel gereksinimli öğrencilere 14 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını belirten Hidayet Uzair, \"Toplumda çok uzun süreler yok sayılmış çocuklarımıza bir şeyler verip geri dönüş aldıkça çok mutlu oluyorum. Çocuklarımızla ritim topluluğu ve semazen grubu kurarak İzmir’in farklı yerlerinde gösteriler yaptık. Semazen grubu çalışması, İzmir’de bir ilk oldu. Down sendromlu çocuklar yararına farklı yerlerde konserler düzenliyoruz. Çocuklarımızla bir zeybek grubu yaptık. Okulumuz orta ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu bir okul. Bu yüzden çocukların seviyelerine göre çalışmalar yürütüyoruz. Müzik çocukları çok mutlu ediyor. Darbukaya vurmaları, neyin sesini dinlemeleri onlara çok iyi geliyor. Müziğin hastalıklar ve bu tür engel durumlarında rehabilite özelliği var. Aynı zamanda çocukların ritim duyguları da çok gelişmiş ve içlerinde çok yetenekli olanları var. Kurduğum ritim topluluğu ile darbuka, zilli tef, davul gibi enstrümanlar çalıyorlar\" diye konuştu.

\'AMACIMIZ TOPLUMLA KAYNAŞMALARINI SAĞLAMAK\'

Engelli öğrencilerin ailelerinin de müzikle iç içe olmalarından mutluluk duyduğunu belirten Uzair, \"Geçen yılki grubumuzda kendine zarar vermek gibi kötü alışkanlıkları olan çocuklarımız vardı. Onları ritim grubuna aldım ve konserlere kötü alışkanlıklarını bırakmazlarsa katılamayacaklarını söylediğim zaman kötü alışkanlıklarını bıraktılar. Müzik bu konuda da çok önemli bir yere sahip\" dedi.

Temel hedefinin, çocukların mutluluğu olduğunu kaydeden Hidayet Uzair, şunları söyledi:

\"Bir akademik başarı beklentisi yok. Çoğunun ailesine bakıldığında aileler en alt ekonomik seviyede. Birçoğu zaten evlerinde kapalı kalıyor. Okul onlar için bir kurtuluş oluyor. Bizim burada amacımız onları dışarı taşımak ve topluma kaynaşmalarını sağlamak. Hemen her ay bir etkinlik yürütüyoruz. Sinema, tiyatro, bowling gibi. Geçen ay sinemaya götürdüğümde ışıklar kapandığında çok korktular ama sonra alıştılar ve gayet keyifliydiler. Mümkün mertebede normal insanların yaptığı bütün etkinliklere ailelerinin izni dahilinde öğrencilerimi götürmeye çalışıyorum. Dışarıdan edindikleri bu tecrübeler çok daha kalıcı oluyor ve çocukları çok mutlu ediyor. İstanbul gezimiz sonrası hala İstanbul’u anlatan öğrencilerim var. Anadolu Down Sendromları Derneği ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Onlarla da bu tür konser, sema etkinlikleri yapıyoruz. Dernek ile birlikte yurt dışı projelerimiz var. Bu çocuklara acımak yerine onlar için ne yapabilirimin uğraşısındayız. Normal çocuklar 10 Kasım’da Anıtkabir’e, müzelere, anı evlerine gidiyor. Bu çocuklar da gitmek istiyorlar. Hepsi Atatürk’ü, bayrağı, vatanı tanıyor ve biliyor. Balçova Kaymakamlığı ile bu konuda iletişime geçtik ve böyle bir proje de yürütmek istiyoruz.\"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise eğitimin bir bütün olduğunu belirterek, Hidayet Uzair\'in öğrencilerinin başarısı için gösterdiği gayretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. \"Eğitimin en önemli temeli sevgidir. Mesleğini severek yapan öğretmenlerin aşamayacağı engel yoktur\" diyen Yahşi, mesleğini sevgi içinde yaparak, öğrencilerin yüreklerine dokunabilen tüm öğretmenleri kutlandığını söyledi.

FOTOĞRAFLI