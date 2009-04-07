İzmirli öğrenciler matematikte başarısız

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kentteki öğrenciler arasında yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin en başarısız olduğu dersin matematik olduğu belirlendi.



İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı değerlendirme çalışmasıyla 6 ile 12. sınıftaki öğrencilerin derslere göre 2008-2009 eğitim-öğretim yılı 1. dönem başarı durumunu ortaya koydu.



Değerlendirmeye göre, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıfları, genel liseler ile meslek, fen, Anadolu, Anadolu öğretmen ve Anadolu meslek liseleri öğrencilerinin başarısız olduğu ortak ders matematik oldu.



Matematik dersi, 6. sınıfta yüzde 25.87, 7. sınıfta yüzde 31.65, 8. sınıfta yüzde 31.72 ile en başarısız olunan derslerin başında yer aldı. Bu sınıflarda matematiği fen ve teknolojiyle yabancı dil dersleri takip etti.



Meslek liselerinin 9. sınıfında öğrencilerin yüzde 59.53'ü matematikten 5 üzerinden 1 puan alarak başarısız oldu. Bu öğrencilerin yarısından fazlası fizik, kimya ve biyoloji derslerinde de başarı gösteremedi.



Meslek liselerinde matematikte başarı oranı 9. sınıflarda yüzde 40.47, 10. sınıflarda yüzde 48.11, 11. sınıflarda yüzde 66.56, 12 sınıflarda ise 75.05. Meslek lisesi öğrencilerinin zorlandığı diğer dersler arasında fizik, kimya ve yabancı dil dersi var.



Genel liselerin 9. sınıf öğrencileri de matematik dersinde başarısızlıklarıyla dikkati çekti. Bu sınıflardaki öğrencilerin yüzde 56.77'si bu derste başarı gösteremedi, yaklaşık yarısı matematiğin yanı sıra fizik, kimya ve biyolojide başarısız oldu. Genel liselerin 10. sınıfında en başarısız olunan ders yüzde 41.14'le matematik oldu, listenin ikinci sırasında yüzde 36.06 ile fizik, üçüncü sırasında yüzde 29.67 ile kimya yer aldı. 11. ve 12. sınıflarda da başarısızlık sıralaması aynı oldu.



Fen, Anadolu ve Anadolu öğretmen liselerindeki öğrencilerin de en çok zorlandığı dersin matematik olduğu belirlendi.



Matematikteki başarısızlık oranının ikinci sıraya düştüğü tek sonuç ise Anadolu meslek liselerinin 12. sınıflarında ortaya çıktı. Bu sınıftaki öğrencilerden yüzde 14.96'sı yabancı dilden 1 alarak başarısız oldu. Matematikten 1 alan öğrenci oranı ise yüzde 13.86 olarak tespit edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, yaptığı açıklamada, bu değerlendirme çalışmasıyla eğitimdeki durumun belirlendiğini ifade ederek, "Konu analizi yapıyorum. Başarısızlığın nedeni ve tedbirlerini masaya yatırıyorum" dedi.



Göreve başladıktan sonra öğretmenlerden sınavların soru ve cevap anahtarlarını istediğini, böylece tüm dersleri ele alarak sorunları ve çözümleri değerlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Üye, şöyle konuştu:



"Bu değerlendirme çalışmalarımıza yön verecek. Başarısızlığın olduğu derslerde eksiklikleri ek derslerle ve etütlerle gidermeyi düşünüyoruz. Başarıyla ilgili kendimize koyduğumuz üst sınır yok. Hedef hep daha iyisi olacak. Yüzde 90'lık başarı varsa bunu yeterli görmeyeceğiz, artırmaya çalışacağız."

