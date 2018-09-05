İzmirli mükelleflerden yoğun yapılandırma başvurusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - BAŞVURU süresi 31 Temmuz\'dan 27 Ağustos\'a uzatılan 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, İzmir\'de 441 bin 500 mükellefe rahat bir nefes aldırdı. Beklediklerinin üzerinde bir başvuruyla karşılaştıklarını anlatan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, 4,5 milyar liralık borcun yapılandırma kapsamına alındığını ifade etti.

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun\'a başvuru süresinin uzamasıyla İzmir\'de hem mükellef sayısı, hem de yapılandırılan tutar bazında büyük bir artış yaşandı. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, beklentilerinin üzerinde bir başvuruyla karşılaştıklarını söyledi. Sürenin uzamasının çok faydalı olduğunu dile getiren Engin, \"31 Temmuz\'da 333 bin toplam başvuru varken, postayla elimize ulaşanları da dahil ettiğimizde 3 Eylül itibariyle başvuru sayısı 441 bin 500\'e ulaştı. Yani 108 bin 600 ilave başvuru oldu. Bu rakam da normal süresinde yapılan başvurunun yüzde 33\'üne tekabül ediyor. Mükellefler son günü sevdiği için süre sonuna yaklaştıkça başvurular arttı. Tutar bazında 31 Temmuz itibariyle 3 milyar 200 milyon yapılandırılmış tutar var iken 3 Eylül itibariyle bu tutar 4,5 milyar liraya çıktı. Yani 1 milyar 200 milyon TL ilave edildi. Bu rakam da 31 Temmuz itibariyle yapılandırılan tutarın yüzde 38\'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla süre uzatımının ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz\" dedi.

\'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU\'

Son 3 yılda birkaç farklı yapılandırma kanunu çıkarıldığını anlatan Başkan Engin, son çıkan 7143 sayılı kanunun dar bir süreyi kapsadığını söyledi. Daha önceki yıllara ilişkin borçların diğer yapılandırma kanunlarıyla yapılandırıldığı için Mart 2018 sonrasını kapsayan borçların son kanunla yapılandırıldığını kaydeden Engin, \"Mart 2018\'den önceki borçları, diğer kanunlar kapsama alanına alıyordu. Daha önceki yapılandırma başvurusunda bulunup da bunu ihlal edenlerin başvuru hakkı yoktu. Bu nedenle biz çok fazla başvuru olacağını düşünmüyorduk. Yine de 442 bin mükellefin 4,5 milyar, silinenlerle beraber 10 milyar lira yapılandırmada bulunması, beklentimizin çok üzerinde gerçekleşti. Mükelleflerimizin önceki kanunların avantajlarını anlayıp artık bu imkanı kaçırmak istemediklerini ve yapılandırma talebinde bulunduğunu anladık\" dedi.

\'DEVLETLE VATANDAŞ İHTİLAFTAN KURTULDU\'

Kanun kapsamında yapılandırılan tutarın cezalar silindikten sonra, gecikme faizleri, yurt içi üretici fiyat endeksine dönüştükten sonra kalan tutar olduğunu belirten İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, yapılandırma kanununun çeşitli versiyonları içerdiğini söyledi. Bazı durumlarda yüzde 50, bazı durumlarda yüzde 25 vergi borcunun silindiğini, bazı yargı aşamasındaki dosyalarda ise yüzde 80\'e kadar vergi ve cezaların ortadan kaldırıldığını anlatan Engin, \"Tutarın yarısının silindiğini düşünürsek 4,5 milyar lira yapılandırılmış, bir o kadar da vergi borcu silindiği için devletin İzmir genelinde yaklaşık 10 milyar liralık alacak dosyası sulh haline getirilmiş oldu. Yani devletle vatandaş ihtilaf, tartışma halinden kurtuldu\" diye konuştu.

Vergi borcunun mükellefin taksitlendirme başvurusu, dava açılması ve sıkıntı yaşaması anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Rıfat Engin, \"Ödeme gücü olmayan vatandaşa ödeme emri gönderilerek mal varlığı haczedilecek, yine ödeyemezse kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde kişinin hayatını idame ettireceği eşyasına dokunmadan gayrimenkul ve aracını satarak tahsilat yapmamız gerekecekti. Bu da mükellefle tartışma demek. Yapılandırmayla bunların üstesinden gelindi. Devlet ile vatandaş huzur içinde anlaşma sağladı\" şeklinde konuştu.

YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASINA DİKKAT

Başkan Rıfat Engin, mükellefleri bundan sonraki süreçte hesaplarını daha dikkatli yaparak vergi borçlarını ötelemeden zamanında ödemeleri konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre gecikme zammı oranının aylık yüzde 2 olarak belirlendiğini ifade eden Engin, şunları ifade etti:

\"Bu rakamı yıllığa vurduğunuzda ve vergi incelemesi bildiriminde bulunmamanın inceleme boyutunun 5 yıl zaman aşımı çerçevesinde yapıldığı dikkate alındığında, büyük bir yük getirme riski var. Bakanın açıkladığı gibi orta vadede yeni yapılandırma kanunu düşünülmüyor. Bundan sonraki süreçte mükelleflerin ticaretlerini daha dikkatli yapmaları, vergi borçları doğduğunda zamanında ödemelerini tavsiye ediyoruz. Yapılandırmada ilk başvuru tarihinden itibaren ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. Vergi borçları için 1 Ekim\'de ilk taksit, Aralık\'ta ise ikinci taksit ödenecek. İlk iki taksit ödendikten sonra 1 yıl içinde en fazla iki taksit aksatabilirsiniz. İkiden fazla taksit aksarsa, yapılandırma bozulur. Onun dışında yeni doğacak cari borç dediğimiz güncel borçlarda da aynı vergi türünden aynı yıl içinde yine ikiden fazla ödeme aksatmaları durumunda yapılandırma bozulur. Örnek vermek gerekirse; ilk iki taksit ödendikten sonra yıl içinde iki taksit aksatılması durumunda yapılandırılması bozulmaz, ama cari dönemde aynı vergi türünden KDV ya da stopaj 3 tane taksit aksarsa yapılandırma bozulur.\"

\'HENÜZ SÜRE GEÇMİŞ DEĞİL\'

Başvuru süresi bitmiş olsa da bu kanunun diğer yapılandırma kanunlarından farklı olarak getirdiği ilave özellikler bulunduğunu söyleyen Başkan Engin, ilk taksit süresi içinde tüm borcun tek kalemde ödenmesi durumunda yurt içi üretici fiyat endeksini dikkate aldıklarını belirterek, \"Yıllık gecikme faizi eski tutarlarda yüzde 16 civarı, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yüzde 4 civarı. Yani 4\'te 1\'ine tekabül ediyor. Peşin ödeme yaparlarsa, bu üretici fiyat endeksinin yüzde 90\'ını tekrardan siliyoruz. 1 Ekim\'e kadar yapılan ödemeler peşin ödeme sayılıyor. Burada da yurt içi üretici fiyat endeksinin yüzde 90\'ı siliniyor. Henüz süre geçmiş değil. Eğer ilk taksitte tamamını ödeyemiyorlarsa ikinci taksit süresi içinde tamamını kapatırlarsa, üretici fiyat endeksinin yüzde 50\'si siliniyor. Dolayısıyla mükelleflerin başvuru süreleri geçse de ödemeye ilişkin süreler geçmediği için hala bazı hakları var. Bunları atlamamaları önemli\" diye konuştu. Matrah artırımı konusunda da mükelleflere bazı uyarılarda bulunan Rıfat Engin, daha önceki kanunlarda matrah artırımında bulunanların ödeme yapmasa bile matrah artırımının bozulmadığını dile getirdi. Yapılmayan ödemenin borç hanesine yazıldığını ve matrah artırımı hükümlerinden yararlanıldığını kaydeden Engin, \"Ancak bu kanunda 7143 sayılı kanundaki matrah artırımında arttırılan tutar nedeniyle doğan vergileri 6 taksitle ödemeleri gerekiyor. Eğer ödeme yapmazlarsa, ortaya çıkan borç baki kalmak koşuluyla matrah artırımı hükümlerinden yararlanamıyorlar. Yani gerek 6 taksit süresi içinde aksatma ya da ilk iki taksidi ödemeyerek hak ihlal etmeleri durumunda matrah artırımı bozuluyor ve tekrar vergi incelemesiyle muhatap olabiliyorlar\" dedi.

BAŞVURULARIN YÜZDE 80\'İ İNTERNETTEN

Yeni kanunda gelir, kurumlar, KDV, trafik cezası, MTV, emlak, usulsüzlük cezası, askerlik, öğrenim kredisi, Karayolları Kanunu\'na göre kesilen cezalar, ecrimisil, idari para cezaları, kaynak kullanım destekleme fonu gibi çok çeşitli cezaların yapılandırılabileceğini anlatan Engin, çok nadir olarak adli cezalar, idari para cezalarının bir kısmı, petrolden devlet hissesi, madenlerden devlet hakkı, şeker fiyat farkı, akaryakıt fiyat farkı, kılavuzluk ve römorkörlük hizmeti gibi bazı borçların bu kapsama girmediğini belirtti. Rıfat Engin son olarak şunları söyledi:

\"Ödemeler peşin ya da taksitle olabilir. 6, 9, 12 ve 18 taksit ödeniyor. Taksit ödemeleri 1 ay atlayarak yapılıyor. Ödemeler vergi dairesi veznesi, bankalar, gelir idaresi, internet sitesinden kredi kartıyla yapılabiliyor. Zamanımız teknoloji çağı. Başvuruların bile ortalama yüzde 80\'i internet üzerinden yapıldı. Teknolojiye çok hızlı ayak uydurur hale geldik. Gelir idaresi başkanlığı olarak da teknolojiyi çok yakından ve hızlı takip ediyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI