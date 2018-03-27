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İzmirli modacının siyah gelinlikleri ilgi çekti

İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ modacı Pınar Bent'in siyah gelinlikleri, Kayseri'de düzenlenen '1'inci Evlilik Festivali'nde ilgi gördü

27 Mart 2018 15:18

İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ modacı Pınar Bent\'in siyah gelinlikleri, Kayseri\'de düzenlenen \'1\'inci Evlilik Festivali\'nde ilgi gördü. Siyah gelinlikleri, manken Gizem Özdilli ve oyuncu- şarkıcı Ayta Sözeri tanıttı. 
İzmirli modacı Pınar Bent\'in tasarladığı siyah gelinlikler, geçen hafta sonu Kayseri\'deki bir otelde düzenlenen \'1\'inci Evlilik Festivali\'nde tanıtıldı. Bent\'in beyaz ve siyah gelinliklerden oluşan 20 tasarımı, beğeni topladı. Manken Gizem Özdilli ve oyuncu- şarkıcı Ayta Sözeri\'nin giydiği siyah gelinlikler ise ilgi çekti. Tasarımları 15 mankenle tanıtılan modacı Pınar Bent, \"Bir İzmirli olarak İstanbul ve diğer illerde ismimizi duyurduğumuz için çok mutluyuz. Katılımın bu kadar çok olması ve gelinliklerimizin beğenilmesi çok hoş bir duygu\" dedi.

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