İzmirli milli okçu Yasemin'den dünya rekoru

İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor\'un 2016 Rio Olimpiyatları\'na da katılmayı başaran 19 yaşındaki okçusu Yasemin Ecem Anagöz, son dönemde Türk okçuluğunun parlayan yıldızı Mete Gazoz\'la birlikte gençler dünya rekorunun sahibi oldu. Genç yaşında her sporcunun hayalini süsleyen olimpiyatlarda mücadele etmeyi başaran Yasemin, yeni derecesiyle tarih yazdı. Polonya\'nın Legnica kentindeki Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz\'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, 1348 puana ulaşarak hem altın madalyaya uzandı hem de gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.

Yasemin-Mete ikilisi, yine klasik yayda geçen ay Almanya\'nın başkenti Berlin\'de Dünya Kupası\'nın 4. ayak yarışmalarında da gençler dünya rekorunu kırmıştı. Dünya Kupası\'nın ilk ayağında Çin Halk Cumhuriyeti\'nde gümüş, Antalya\'daki üçüncü ayakta ise bronz madalya kazanan ikili Yunanistan\'da yapılan Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda ise şampiyonluk elde etmişti. Okçuluğa 2007 yılında henüz 9 yaşındayken başlayan Yasemin, 2011 yılında miniklerde 118 puanla ilk rekorunu kırdı. Genç yaşta kariyerine dünya rekorları, Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcu, okçulukta şimdiden dünyanın en iyi sporcuları arasına girmeyi başardı.

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