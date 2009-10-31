İzmirli kadınlardan Turgut"a kınama

İzmir'de çeşitli dernek ve partilere mensup bir grup kadın, bir köşe yazısında "kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunduğu" iddiasıyla gazeteci Serdar Turgut'u kınadı.



Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan kadınlar, Turgut'u eleştiren slogan atarak, pankart açtı.



Grup adına açıkla yapan Zeynep Tuna, "Turgut, savaş tamtamları çalarken Rojin'in şahsında Kürt kadınlarının bedenini de pervasızca kendine ganimet olarak görmüştür. Kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunmuştur" dedi.



Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

