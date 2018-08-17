İzmirli kadınlardan Şırnaklı kadınlara bayram hediyesi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde bir grup kadının bayram hediyesi olarak gönderdiği giyim malzemeleri, Şırnak\'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan kadınlara ulaştı.

İzmir\'de 8 kadından oluşan \'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız\' grubu, Silopili kadınlar için bayram hediyesi gönderdi. Silopi ilçesi Özgen köyü sakinlerinden Cemile Soysal\'ın 3 ay önce sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği İzmirli gönüllü kadınların gönderdiği 137 yardım kolisi, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik\'in katkısı ile Silopi\'ye getirildi. Kolilerde beğendikleri giysileri alan ihtiyaç sahibi kadınlar, İzmirli kadınlara teşekkür etti. Özgen köyüne getirilen yardım kolilerinden 70\'i köye, geri kalanı ise Şırnak kent merkezine gönderilerek, oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İzmir\'den Şırnak\'a gelen gönüllü kadınlardan Remziye Güneş Dokur, Türkiye\'nin 81 kentinde nerede ihtiyaç olduğunu tespit ederek oradaki kadınlara yardım götürdüklerini belirterek, \"81 ile gitmeye çalışıyoruz. Nerede bir ihtiyacı olan varsa oraya gitmeye çalışıyoruz. Bu Kurban Bayramı\'nda da Silopi ilçesini seçtik. Amacımız buradaki çocukları sevindirmek, buradaki aileleri sevindirmektir\" dedi.

Yardıma aracı olan köylülerden Cemile Soysal ise \"Öncelikle İzmir\'den gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, özellikle Şırnak adına, bölgemizi düşündükleri için. 3 aydır çaba gösteren arkadaşlarımız, oyuncak olsun, giyim olsun, büyük küçük demeden bizi düşünmüşler\" diye konuştu.



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