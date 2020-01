İzmirli kadınlar sokağa çıktı: Vardık, varız, var olacağız!

İzmir’de Kadın Platformu’nun çağrısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle, binlerce kadın Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. Etkinliğe parti temsilcileri, kadın ve LGBTİ örgütleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda STK katıldı.

Gündoğdu meydanında yapılan mitingde “Bu halinden ne hayır gördük ki OHAL’inden görelim”, “Sindirella Bitmedi, Baloya Hayır Diyor” ,”Mülteci kadınlar vardır!” ,”Kız kardeşlik kazanacak” yazılı dövizleri açan kadınlar “Vardık, varız, var olacağız!”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atıldı.

DUVAR’da yer alan habere göre, İzmir Kadın Platformu’ndan kadınların Türkçe ve Kürtçe okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili kadınlar, ülkemizde bugün; Kadınlar toplum içinde eşit birer yurttaş olarak görülmüyor. Gericiliğe boyun eğmeyen her kadın her tür aşağılanmaya ve şiddete hedef gösteriliyor. Kadınlar işsizlikle baş başa bırakılıp, güvencesiz esnek çalışmaya, borç yüküne mahkum ediliyor. Muhafazakarlık, kadın düşmanı cinsiyetçi politikalar yaşamın her alanında dayatılıyor. Kürtajı yasaklayıp, kadın bedenine savaş açılıyor. Üç çocuk doğurup evinizde oturun denilerek, kadın kamusal yaşamdan uzaklaştırılıyor. Bilimsel, laik eğitim yok edilip, gerici kurumların eğitim sistemine müdahalesine fırsat veriliyor.

"4+4+4 eğitim sistemiyle, özellikle kız çocuklarının eğitim hakkı ellerinden alınıyor. 2016 yılında tam 328 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin %50’sinin OHAL döneminde işlendiği gerçeği, baskı n2politikalarının kadınlara şiddet olarak geri döndüğünü ortaya koyuyor. LGBTİ’ler işyerinde ve hayatın her alanında ayrımcılığa tabi tutuluyor. OHAL yasaları ile birçok bilim kadını ve kamu çalışanı kadın, haklarını savunma imkânından yoksun olarak işlerinden oluyor. Kadın milletvekilleri özgürlüklerinden ve vekilliklerinden ediliyor. Birçok belediyenin halkın iradesi olarak seçilmiş meşru başkanları görevlerinden alınıyor ve yerlerine anti demokratik bir şekilde kayyum atanıyor.

Atanan kayyumlar ilk işi olarak ‘kadından şoför olmaz’ diyerek kadın belediye otobüsü şoförlerini işten çıkarıyor, kadın danışma merkezlerini kapatıyor. Birçok dergi, gazete ve kadın derneği kapatılıyor, gazeteciler hapse atılıyor. Ancak kadınlar bu oyuna gelmeyecek! Biz kadınlar bugün iktidarı elinde tutan anlayışı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak, net bir şekilde anladık. Bunların ağzında hak, hukuk, demokrasi, adalet sözcükleri içeriklerinden tamamen sıyrılarak anlamsız boş sözcüklere dönüşüyor. Bugüne kadar uygulanan cinsiyetçi politikalar sonucunda sorunlarımızın azalması şöyle dursun, artarak önümüzdeki büyük engeller haline geldi. Getirilen düzenlemelerle daha da koyulaşacak olan bu cinsiyetçi anlayışı reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Değerli kadınlar, kardeşlerim, anneler; İçinden geçtiğimiz referandum sürecinin ne denli önemli olduğunun, kadınlar olarak farkındayız. Oy kullanacak her kesimden kadına buradan sesleniyoruz. Biz kadınların tarihinde direnişler, güçlü hayır’lar var. Madenci grevinde, Tekel’de saf tutanlar, ODTÜ’de ayaklananlar bu referandumda oy kullanacak. Anne zinciri kuranlar, TOMA’ların önünde dans edenler, Gezi’de direnen kadınlar oy kullanacak. Şunu hiç unutmayalım: Parlamenter sistemin ve hukukun tarafsızlığının ortadan kaldırıldığı, halkın egemenliğini hiçe sayan, hesap sorulamayan tek adam rejimi, biz kadınlar için ortaçağ anlamına geliyor.

Bohçamızdaki hayırlar elbette ki bunlarla sınırlı değil. Bizi denetlemeye çalışana, yasak koyana, taciz edene, şiddet uygulayana hayır diyoruz. Hayır demek bizden öyle uzak bir şey değil. Şimdi bütün bu hayırları topladık ve bu sefer hep birlikte hayır demeye hazırlanıyoruz. Biz kadınları birleştiren neyse, Hayır’ımızı o büyütecektir. Kadın erkek eşit olamaz diyenlere, Boşanmayı engellemeye, tecavüzleri aklamaya çalışanlara, Kadın milletvekillerini mecliste darp edenlere, Çocukları istismarcılara teslim edip utanmadan alkışlayanlara ‘Hayır’ diyoruz.”

Miting kadınlardan oluşan Cumartesi Müzik Grubu’nun sahne almasıyla sona erdi.