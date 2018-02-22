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İzmirli kadınlar, Mehmetçik için boyunluk ördü

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, MHP Buca İlçe Teşkilatı üyesi kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere boyunluk örüp, gönderdi

22 Şubat 2018 18:37

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, MHP Buca İlçe Teşkilatı üyesi kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere boyunluk örüp, gönderdi. 
MHP Buca İlçe Teşkilatı\'na üye kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için yünden boyunluk ördü. Boyunluklar, Mehmetçik için yazılan mektuplarla birlikte bölgeye ulaştırıldı. Askerler, mektuplarla moral bulurken, taktıkları boyunluklarla da ısındı. MHP Buca İlçe Başkanı Bekir Arnavut, \"Bu zorlu hava şartlarında, devletimizin ve milletimizin huzuru ve bekası için cephede çarpışan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki alçak, hain teröristler, bu vatanı bölemeyecek; onun iş birlikçileri teröre destek veren hainler emellerine ulaşamayacak. Allah, cephede vatanın bekası uğruna çarpışan kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

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