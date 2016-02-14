İzmirli iş adamının genç kadına tecavüz ettiği trafik kontrolünde ortaya çıktı!

İzmir'in Buca İlçesi'nde, jandarmanın yol kontrolü sırasında durduğu otomobilden inen üniversite öğrencisi Z.G.'nin, aracı kullanan kişinin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Gözaltına alınan işadamı Ö.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Evli ve 1 çocuk babası Ö.D.'nin ifadesinde genç kıza tecavüz etmediğini öne sürdü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Buca İlçesi'nde geçen cuma günü yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, otomotiv işiyle uğraşan 43 yaşındaki Ö.D.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Bu sırada gözyaşları içinde araçtan inen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Z.G., Ö.D.'nin kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Alsancak'taki bir eğlence yerine gittiğini, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra eve gitmek üzere dışarıya çıktığını anlatan Z.G., taksi beklerken otomobiliyle gelen Ö.D.'nin evine bırakmayı teklif ettiğini, bunun üzerine araca bindiğini, ancak ormanlık alanda tecavüze uğradığını öne sürdü.

Gözaltına alınan Ö.D., olayın başlangıç yerinin polis bölgesi olması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polise verdiği ifadede, genç kıza tecavüz etmediğini, kendi isteğiyle birlikte olduğunu söyleyen Ö.D., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.