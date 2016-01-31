İzmirli hurdacı, kendisine çarpan iş adamını affetmek için 100 çocuğa mont istedi

İzmir’de hurda toplayarak geçimini sağlayan Hüseyin Aydoğdu, kendisine çarpıp kaçan tekstilci iş adamı Metin Kurtulmuş hakkındaki şikâyetinden vazgeçmek için 100 çocuğa mont bağışlamasını şart koştu. İş adamı Kurtulmuş “O bana büyük bir hayat dersi verdi” dedi.

Habertürk'ten Melis Apaydın İde'nin haberine göre, İzmirli Hüseyin Aydoğdu (56) geçtiğimiz kasım ayında hurda topladığı el arabasıyla evine dönerken, Yenişehir İzsu otobüs durağı yakınında bir aracın çarpıp kaçması sonucunda yaralandı. Beline hurda arabasının demiri saplanan ve hastanede tedavi gören Aydoğdu, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikâyetçi oldu. Dosya, dava sürecine girmeden önce Uzlaştırma Bürosu’na iletildi. Uzlaştırmacı bilirkişi Canan Selvi, kazayı yapan Metin Kurtulmuş’u ve mağdur Hüseyin Aydoğdu’yu buluşturdu. Aydoğdu, tekstilci işadamı Metin Kurtulmuş’un uzlaşma talebini kabul etti. Ancak para istemedi, sadece ihtiyaç sahibi 100 çocuğa mont bağışlamasını şart koştu. Aydoğdu’nun isteğini kabul eden işadamı Kurtulmuş, Yamanlar’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin okuduğu bir okula 100 mont bağışında bulundu. Kurtulmuş, Aydoğdu’nun kazada zarar gören hurda arabasının tamirini de üstlendi.

"Bunun günahını taşıyamazdım"

Emekli olduktan sonra 3 kızını evlendiren, masrafların altından kalkabilmek için de hurdacılık yapmaya başlayan Hüseyin Aydoğdu, şunları söyledi:

“Günde ortalama 20 TL kazanıyorum. Allah bin bereket versin. Bugüne kadar haram lokma yemedim. Kazanın olduğu gün, sobada yakmak için bir şeyler toplamıştım. Karşıdan karşıya geçmek için kaldırımın kenarında bekliyordum, yoldan geçen araç el arabama ve bana çarptı. Çarpan kişinin yardım etmek için durmaması beni çok üzdü. Ancak sonradan Metin Bey’i dinleyince, olayın istemeden olduğunu anladım ve ‘Kazadır, insanlık hali, hepimizin başına gelebilir’ dedim. Uzlaştırmacı Canan Hanım bana haklarımı anlatınca, şikâyetten vazgeçmek için Metin Bey’den para değil, 100 çocuğa mont bağışlamasını istedim. Hakkım olmayan bir parayı, onun gönlünün rızası olmadan alsaydım, bunun günahını taşıyamazdım. 3 kız evlat büyüttüm, yoksulluğu iyi bilirim. Şimdi 100 çocuk sıcak monta kavuştu. Bundan güzel bir şey var mı?"

"Güzel bir dost kazandım"

Kaza anında bir insana çarptığını fark etmediğini ifade eden Metin Kurtulmuş ise, şunları söyledi:

“Çöp kutusuna çarptığımı zannedip yoluma devam ettim. Yenişehir bölgesi çok tehlikeli bir bölge olduğu için, durduğumda gasp edilme ihtimalinin olacağını düşündüm. Biraz ileride durup, arabadaki hasarı görünce geri döndüm. Hüseyin Bey’i alan ambulansın arkasına takılıp hastaneye gittim. Fakat polisler, yakınlarından tepki görebilirim diye beni içeri almadılar. Uzlaştırmacı Canan Hanım beni ilk aradığında çok çekindim. Karşı tarafın farklı isteklerde bulunabileceğini, durumu suiistimal edebileceğini düşündüm. Ancak Hüseyin Bey bana büyük bir hayat dersi verdi. Hakkını helal etmek için sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere mont bağışlamamı istedi. Zarar gören el arabasının tamir masrafını karşılamayı teklif ettiğimde bile, gönül rızamla yapacaksam kabul edeceğini söyledi. Böyle güzel bir dost kazandığım için çok mutluyum. Bundan sonra işyerimdeki tüm hurda işleri Hüseyin ağabeye emanet.”