'İzmirli Hawking' son yolculuğuna uğurlandı

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde bebek yaşta kas erimesi (motor polinöropati) hastası olup makinelere bağlı yaşayan, konuşamayan, sadece iki parmağını hareket ettirebilen Tibet Türkyılmaz\'a aynı hastalığa sahip olan 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking\'ten esinlenerek, \"İzmirli Hawking\" deniyordu. Hiçbir uzvunu kullanamayan kas hastaları için geliştirdiği yazılımla tanınan ve hastalara yardım etmek için internet siteleri kuran mucize çocuk, 2 yaşından beri savaştığı hastalığına 29 yaşında yenik düştü.

Daha 2 yaşındayken yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle makinelere bağlı yaşayan ve yalnızca iki parmağını hareket ettirerek geliştirdiği yazılım ve internet siteleriyle hastalara yardım etmeyi amaçlayan, \'İzmirli Hawking\' olarak anılan 29 yaşındaki Tibet Türkyılmaz, 1 Kasım’da doğum gününü kutladı. Türkyılmaz, geçirdiği zatürre ranatsızlığı nedeniyle doğum gününden bir hafta sonra, 8 Kasım günü saat 14.05’te hastalığına yenik düştü. Türkyılmaz için Torbalı ilçesinde bulunan Ayrancılar Cumhuriyet Mahallesi Camii’nde, ailesi ve akrabalarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Baba Eser Türkyılmaz ile anne Günhan Türkyılmaz, acıları nedeniyle ayakta durmakta zorlandı. Tibat Türkyılmaz’ın cenazesi, Cuma Namazı\'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

MUCİZELER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Aynı hastalığa sahip olan ünlü fizikçi Stephen Hawking’ten esinlenerek \'İzmirli Hawking\' denen Türkyılmaz, annesinin desteğiyle mucizeler gerçekleştirdi. 10 yaşında makinelere mahkum yaşamaya başlayıp, 13’ünde de solunum yollarındaki kasların iflas etmesi sonucu konuşamaz hale gelen Türkyılmaz, umutsuzluğa kapılmayıp kullanabildiği iki parmağıyla fark yaratmaya kendi tasarımları için kurduğu internet sitesiyle başladı. Daha sonra başka bir site açarak ev kadınlarının ek gelir sağlayabileceği ev pazarını kuran İzmirli Hawking, tüm engellilerin bilgisayar kullanabilmesi için yazılım geliştirdi. Aynı zamanda sanat ve iş dünyasına internet güvenliği ve kişisel web desteği veren Türkyılmaz, kendi gibi hiçbir uzvunu kullanamayan engelliler için de tek bir tuş ya da göz hareketiyle kullanılabilecek bir klavye geliştirdi.



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