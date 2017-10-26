İzmirli Galip Atar şampiyonluk için pistte

İZMİR, (DHA)- FERRARI Challenge Europe\'da kategorisinde lider durumda olan İzmirli pilot Galip Atar, 27-29 Ekim tarihlerinde İtalya\'nın ünlü pisti Mugello\'da gerçekleşecek sezonun son yarışında Avrupa Şampiyonluğu\'nu ülkemize getirmek için start alacak.

Ferrari 458 Challenge kategorisinde 6 etap sonrası 16 puan farkla lider durumda olan milli sporcu, yarın ve cumartesi günü düzenlenecek 7\'nci ayakta kupaya uzanıp 29 Ekim Pazar günü koşulacak Dünya Finali\'nde de kazanmak için mücadele edecek.

Galip Atar, Mugello\'da şampiyonluğa uzandığı takdirde pist branşında FIA Uluslararası Yarış Serileri\'nde bu başarıyı gösteren ilk Türk pilot olarak tarihi bir başarı elde edecek. Avrupa, Asya ve Amerika olmak üzere 3 farklı kıtada organize edilen Ferrari Challenge\'ın Dünya Finali, 29 Ekim Pazar günü yine aynı yerde koşulacak. Atar\'ın yer aldığı 458 Challenge kategorisinde 19, toplamda ise 101 sporcunun start alacağı Finali Mondiali, büyük bir rekabete sahne olacak.

Galip Atar, final mücadelesi öncesi sezon başında yola Ferrari Challenge Europe kupasını ülkemize kazandırma hedefiyle çıktıklarını belirterek, \"Çok şükür ki Mugello\'daki son yarış öncesinde 16 puan farkla lider durumdayız. Cuma ve cumartesi günü yapılacak son iki yarışta hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki pilotların katılımıyla 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek Dünya Finali\'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Cumhuriyet Bayramı\'nda halkımıza ikinci bir bayram sevinci yaşatmak istiyoruz\" dedi.

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