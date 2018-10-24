İzmirli Efe'den 35'inci altın madalya

İZMİR, (DHA) -

Buz pateninde genç yaşında elde ettiği uluslararası başarıyla Türkiye\'nin gururu olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz, kariyerindeki 35\'inci altın madalyayı kazandı.

İzmir\'de yetişip Uluslararası Buz Pateni Birliği\'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan 13 yaşındaki Efe, 35\'inci altın madalyasını Artistik Buz Pateni Başkent Şampiyonası\'nda aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Aziz Kocaoğlu, genç sporcuya başarısının ardından yeni bir paten hediye etti. Kocaoğlu\'nun ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Pervin Şenel verdi.

Yeni patenini ilk kez 29 Ekim\'de Ankara\'da düzenlenecek Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası\'nda giyeceğini söyleyen başarılı sporcu, \"Bu patenlerin uluslararası alanda bana şans getireceğine inanıyorum. Hedefim olimpiyat\" dedi.

7 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin evlerine yakın bir yerde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu\'nu açacağını duyunca çok sevinip babasıyla giderek kursa yazıldığını söyleyen Efe Çetiz, \"Seçmelere katılıp kulübün sporcusu oldum. Çok çalışıp uluslararası derece elde ettim. 7 yılda aldığım 35 altının 15\'i uluslararası alanda geldi\" şeklinde konuştu.

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