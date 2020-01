İzmirli besteci Türkiye'yi Londra'da temsil edecek

İzmirli piyanist ve besteci Elif Karlıdağ, 7 Ekim Cuma akşamı, Londra'da Morley Holst Salonu'nda 20'nci yüzyılın İngiliz bestecilerinden Cardew'in piyano müziği anısına düzenlenecek Music in Step with the Times adlı konserde en son yazdığı 'Troposfer' adlı eseri seslendirecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yazdığı oda müziği ve piyano eserlerini çeşitli lokasyonlarda seslendirilen ve bu kez çok özel bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak Elif Karlıdağ, "Konserde yer alacak ve bestesi çalınacak tek Türk olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum" dedi.

Karlıdağ duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Konserde çağdaş İngiliz bestecilerin eserlerine yer verilecek. Bu konserde yer alan tek Türk besteci benim. Ben eserimi yazarken Cardew'in müzik herkes için olmalıdır, düşüncesinden esinlendim. Bu nedenle eserimin ismini Troposfer koydum. Troposfer atmosferin yeryüzüne değen en alt katıdır. Hepimiz Troposferin içinde bulunan katmanda yaşıyoruz. Yunanca dönmek, karışmak anlamındaki 'tropos'tan türemiştir. Dolayısıyla eserim Rondo formuna benzer bir formda denebilir. Cardew'e göre müzik insanların hayatları ve umutları için bir gereklilik idi ve kesinlikle bu iki ögeden ayrı düşünülemezdi. Ben de eserimi yazarken Türk makamları kullandım, bununla beraber kuartal armoni ve yer yer pentatonik gamlardan faydalandım, Jazz armonileri ile zenginleştirdim. Bu konserde eserimin seslendirilecek olması harika bir duygu."

Elif Karlıdağ kimdir?

Müzik eğitimine çok küçük yaşlarda Romanya'nın başkenti Bükreş'te piyano dersleri alarak başlayan Karlıdağ, 1996 yılında İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Çello ve Piyano Bölümü'nü kazandı. Karlıdağ 2000 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında İstemihan Taviloğlu'nun öğrencisi olarak Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü'ne kabul edildi. Bir yıl hazırlık okuduktan sonra 4 yıllık üniversite eğitiminin bir senesini atlayarak 3 yılda bölüm birincisi olarak mezun olan Karlıdağ, master eğitimini de aynı üniversitede 2007 yılında tamamladı.

1992'den beri Bükreş Fransız Kültür merkezi, İzmir Sabancı Kültür Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi, Londra Actors' Church, Londra Soutwark Cathedral, Londra City Lit Sanat Merkezi gibi çeşitli salonlarda piyano resital ve konserleri veren Karlıdağ, sanat kariyerinde önemli bir basamakta.