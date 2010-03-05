İzmirli 41 yazar İzmir'in son 40 yılını anlatıyor

T24 -

Niçin tarihçiler değil de edebiyatçılar anlatacak İzmir'i?

Yazarlar geçidi

Hemşerilik değil, kardeşlik projesi!

"İZMİRİM" Yazarları ve Semtleri

Heyamola Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan,"Türkiye'de ilk kez böyle bir proje yapıldı. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında İstanbullu yazarlarla yaptığımız çalışma büyük ilgi topladı. Yayınladığımız 40 kitapta yazarlarımızın toplam 6.400 sayfalık İstanbul'la ilgili kişisel tarihi ve tanıklıkları ortaya çıktı. Benzeri bir çalışmayı, en az İstanbul kadar değerli olan İzmir için yapmak bizim için çok önemliydi. Böylesi geniş yazar katılımlı bir projeyi İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız", dedi.Bu projenin, İzmir'in son 40 yılının edebiyatçı gözüyle değerlendirildiği yine bir kişisel tarih ve edebiyat çalışması olacağını belirten Asan, "ilk kez yapılan bu kolektif çalışmanın kente edebiyat alanında ve tanıtımında büyük zenginlik katacağını düşünüyoruz" dedi.Açıklamasında "Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkesin kendince görür."sözlerine yer veren Ö. Asan; "Bir tarihçi, bir coğrafyacı, bir toplumbilimci, bir turizmci, bir asker, bir eğitimci, bir halkbilimci daha çok kendi bilgi alanıyla sınırlı bir bakışla yaklaşır bütün bunlara. Bir edebiyatçının bakışı ise çok yönlülük taşır. Edebiyatçı çevresine gönül gözüyle de bakar. Kendini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar. "dedi.Aralarında öykü ve roman yazarları, şairler, gazeteci yazarlar, tiyatro yazarları ile arkeolog ve tarihçi akademisyenlerin yer aldığı projenin İzmir'deki yayın koordinatörü Fergül Yücel : "Yazarlarımız farklı uzmanlık alanlarıyla İzmir'in sosyal yapısının, semtlerinin, kültürünün çok güzel bir gökkuşağını oluşturdular."dedi.Proje koordinatörü Fergül Yücel de, yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:"Günümüzde gittikçe artan hemşerilik kutuplaşmasına karşı, kent sokaklarında, mahallelerde kendi kabuğuna çekilmiş, ötekine kapısını kapatan evler yerine, kardeşçe komşusunu tanımaya çalışan bir kent özlemini dile getiriyoruz." İzmirim" kitap dizisi projesiyle, yazarların anlattığı semtlerin edebi bir İzmir panoramasını oluşturacağız." dedi. Fergül Yücel " Bütün bunları ve bu konuda daha önce yazılmış örnekleri de düşünerek edebiyatçıların gözüyle İzmir semtlerinin anlatılması konusu üzerinde yoğunlaştık. Bu noktadan hareketle özgün bir dizi oluşturmayı öngördük. Böylece, edebiyatçılarıyla ya da yazarlarıyla anılan semtler kervanına yeni adlar eklemenin hem İzmir'e ve hem de edebiyat dünyamıza zenginlik getireceğini umuyoruz.""İZMİRİM" Kitap Dizisi kapsamında, hazırlanacak 41 adetlik kitap seti, 2011 İzmir kitap fuarında okurlarıyla buluşacak.1-Adnan TURGUT ........ EŞREFPAŞA2-Alex BALTAZİ ........ ALSANCAK(1482 sok.)3-Ali Ekber YILDIRIM ...... BALÇOVA4-Avram VENTURA ....... KARATAŞ5-Bekir YURDAKUL ........ HATAY (Nokta)6-Bilge UMAR ......... NARLIDERE7-Birsen FERAHLI ........ KÖPRÜ8-Efdal SEVİNÇLİ ...... ŞEMİKLER9-Emel KAYIN ........ İNCİRALTI10-Elvan FEYZİOĞLU ....... BORNOVA11-Fergül YÜCEL .......... ALTINDAĞ12-Ferda İzbudak AKINCI ....... BUCA13-Halim YAZICI ........ KÖRFEZ VAPURLARI4-Haluk IŞIK ........... MERSİNLİ (Çınarlı)15-Hidayet KARAKUŞ ........ KEMERALTI16-İlhan PINAR ......... KİREÇLİKAYA17-Levent METE ......... ÜÇKUYULAR(N.Sahilevleri)18-Lütfü DAĞTAŞ ......... ÇİĞLİ19-Mehmet ATİLLA .......... KARABAĞLAR20-M. Şakir ÖRS ......... ALAYBEY21-Murat ŞAHİN .......... GÜLTEPE22-Namık KUYUMCU ......... ALSANCAK23-Nedim ATİLLA .......... GAZİEMİR24-Okan YÜKSEL ........ KAHRAMANLAR25-Oktay GÖKDEMİR ........ BUCA26-Orhan BEŞİKÇİ ......... BASMANE27-Raşel Rakella ASAL ....... ALSANCAK( Gül Sokak)28-Sancar MARUFLU ........ BOSTANLI29-Semih ÇELENK ........... ŞİRİNYER30-Şadan GÖKOVALI ......... KADİFEKALE31-Şükran YÜCEL ......... KARANTİNA32-Şükrü TÜL ......... TEPEKULE33-Ümit OTAN .......... KONAK ( Balıkhali)34-Veysel ÇOLAK .........HALKAPINAR( Meles)35-Yaşar AKSOY ......... KARŞIYAKA(Soğukkuyu,Bahariye)36-Yaşar ÜRÜK .......... GÖZTEPE-GÜZELYALI37-İhsan BAYRAM ........ DEĞİRMENDAĞI38-Hakan Kazım TAŞKIRAN ...... BAYRAKLI39- Hülya SOYŞEKERCİ ........ BORNOVA40-Gönül İLHAN............. EGE MAHALLESİ41- Duygu YAYMAN ÖZSÜPHANDAĞ ......... TİLKİLİK DÖNERTAŞ