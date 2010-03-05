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Yaşam

İzmirli 41 yazar İzmir'in son 40 yılını anlatıyor

İzmir doğumlu ve İzmir'de yaşayan 41 yazar, kentlerinin değişik "köşelerini" kitaplaştırıyor.

05 Mart 2010 02:00

T24 - İzmir doğumlu ve İzmir'de yaşayan 41 yazar, kentlerinin değişik "köşelerini" kitaplaştırıyor.



Heyamola Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan,"Türkiye'de ilk kez böyle bir proje yapıldı. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında İstanbullu yazarlarla yaptığımız çalışma büyük ilgi topladı. Yayınladığımız 40 kitapta yazarlarımızın toplam 6.400 sayfalık İstanbul'la ilgili kişisel tarihi ve tanıklıkları ortaya çıktı. Benzeri bir çalışmayı, en az İstanbul kadar değerli olan İzmir için yapmak bizim için çok önemliydi.  Böylesi geniş yazar katılımlı bir projeyi İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız", dedi.

Bu projenin, İzmir'in son 40 yılının edebiyatçı gözüyle değerlendirildiği yine bir kişisel tarih ve edebiyat çalışması olacağını belirten Asan, "ilk kez yapılan bu kolektif çalışmanın kente edebiyat alanında ve tanıtımında büyük zenginlik katacağını düşünüyoruz" dedi.

Niçin tarihçiler değil de edebiyatçılar anlatacak İzmir'i?

Açıklamasında "Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkesin kendince görür."sözlerine yer veren  Ö. Asan; "Bir tarihçi,  bir coğrafyacı, bir toplumbilimci, bir turizmci, bir asker, bir eğitimci, bir halkbilimci daha çok kendi bilgi alanıyla sınırlı bir bakışla yaklaşır bütün bunlara. Bir edebiyatçının bakışı  ise çok yönlülük taşır. Edebiyatçı çevresine gönül gözüyle de bakar. Kendini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar. "dedi.

Yazarlar geçidi

Aralarında öykü ve roman yazarları, şairler,  gazeteci yazarlar, tiyatro yazarları ile arkeolog ve tarihçi akademisyenlerin yer aldığı projenin İzmir'deki yayın koordinatörü Fergül Yücel : "Yazarlarımız farklı uzmanlık alanlarıyla İzmir'in sosyal yapısının, semtlerinin, kültürünün çok güzel bir gökkuşağını oluşturdular."dedi.

Hemşerilik değil, kardeşlik projesi!

Proje koordinatörü Fergül Yücel de, yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"Günümüzde gittikçe artan hemşerilik kutuplaşmasına karşı,  kent sokaklarında, mahallelerde kendi kabuğuna çekilmiş, ötekine kapısını kapatan evler yerine, kardeşçe komşusunu tanımaya çalışan bir kent özlemini dile getiriyoruz." İzmirim"  kitap dizisi projesiyle, yazarların anlattığı semtlerin edebi bir İzmir panoramasını oluşturacağız." dedi. Fergül Yücel " Bütün bunları ve bu konuda daha önce yazılmış örnekleri de düşünerek edebiyatçıların gözüyle İzmir semtlerinin anlatılması konusu üzerinde yoğunlaştık. Bu noktadan hareketle özgün bir dizi oluşturmayı öngördük. Böylece,  edebiyatçılarıyla ya da yazarlarıyla anılan semtler kervanına yeni adlar eklemenin hem İzmir'e ve hem de edebiyat dünyamıza zenginlik getireceğini umuyoruz."

"İZMİRİM" Kitap Dizisi kapsamında,  hazırlanacak 41 adetlik kitap seti, 2011 İzmir kitap fuarında okurlarıyla buluşacak.

"İZMİRİM" Yazarları ve Semtleri

1-Adnan TURGUT ........   EŞREFPAŞA

2-Alex BALTAZİ ........   ALSANCAK(1482 sok.)

3-Ali Ekber YILDIRIM ...... BALÇOVA

4-Avram VENTURA   .......   KARATAŞ

5-Bekir YURDAKUL  ........     HATAY (Nokta)

6-Bilge UMAR  .........  NARLIDERE

7-Birsen FERAHLI  ........    KÖPRÜ

8-Efdal SEVİNÇLİ     ......    ŞEMİKLER

9-Emel KAYIN   ........   İNCİRALTI

10-Elvan FEYZİOĞLU ....... BORNOVA

11-Fergül YÜCEL    ..........  ALTINDAĞ

12-Ferda İzbudak AKINCI  .......  BUCA

13-Halim YAZICI   ........  KÖRFEZ VAPURLARI

4-Haluk IŞIK  ...........  MERSİNLİ (Çınarlı)

15-Hidayet KARAKUŞ  ........   KEMERALTI

16-İlhan PINAR  .........  KİREÇLİKAYA

17-Levent METE   .........  ÜÇKUYULAR(N.Sahilevleri)

18-Lütfü DAĞTAŞ    .........   ÇİĞLİ

19-Mehmet ATİLLA  ..........  KARABAĞLAR

20-M. Şakir ÖRS    .........    ALAYBEY

21-Murat ŞAHİN   ..........  GÜLTEPE

22-Namık KUYUMCU .........  ALSANCAK

23-Nedim ATİLLA    ..........  GAZİEMİR

24-Okan YÜKSEL   ........   KAHRAMANLAR

25-Oktay GÖKDEMİR  ........   BUCA

26-Orhan BEŞİKÇİ    .........   BASMANE

27-Raşel Rakella ASAL  .......   ALSANCAK( Gül Sokak)

28-Sancar MARUFLU  ........   BOSTANLI

29-Semih ÇELENK    ...........   ŞİRİNYER

30-Şadan GÖKOVALI   .........    KADİFEKALE

31-Şükran YÜCEL  .........     KARANTİNA

32-Şükrü TÜL        .........     TEPEKULE

33-Ümit OTAN    ..........      KONAK ( Balıkhali)

34-Veysel ÇOLAK  .........HALKAPINAR( Meles)

35-Yaşar AKSOY  .........   KARŞIYAKA(Soğukkuyu,Bahariye)

36-Yaşar ÜRÜK    ..........   GÖZTEPE-GÜZELYALI

37-İhsan BAYRAM  ........   DEĞİRMENDAĞI

38-Hakan Kazım TAŞKIRAN  ......  BAYRAKLI

39- Hülya SOYŞEKERCİ  ........  BORNOVA

40-Gönül İLHAN............. EGE MAHALLESİ

41- Duygu YAYMAN ÖZSÜPHANDAĞ  ......... TİLKİLİK DÖNERTAŞ

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