-İZMİR'İN KENT İÇİ ULAŞIMINDA YENİ DÜZENLEME İZMİR (A.A) - 20.02.2011 - İzmir'de otobüs, vapur, metro ve banliyö sisteminin entegrasyonu amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yeni hatlar eklenerek, bazı güzergahların değişeceği bildirildi. ESHOT Genel Müdürü Gül Şener, yaptığı açıklamada, toplu ulaşımdaki yeni düzenlemenin birinci aşamasında hedefe ulaştıklarını belirterek, İzmirlilerin büyük kısmının uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Yeni uygulamayla toplu ulaşımı kullanan vatandaşların 16 aktarma merkezine yönlendirildiğini, buralarda metro, banliyö ve vapurların ağırlıklı kullanımının sağlandığını belirten Şener, merkezdeki otobüs son duraklarının sayısının da azaltılacağını ifade etti. Günde yaklaşık 1 milyon 350 bin yolcunun taşındığını, uygulamanın tamamlanmasıyla 600 bin İzmirlinin hat alışkanlığının değişeceğini belirten Şener, şunları kaydetti: ''Aliağa-Menderes banliyö sistemi, Türkiye'nin en büyük banliyö hattı. Başka hiçbir şehirde, şehri baştan başa geçen bir banliyö sistemi yok. Bu sistemin devreye girmesiyle yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız ulaşımda reorganizasyonu devreye aldık. 13 Şubat Pazar günü başladığımız birinci aşamada 30 yeni hat açtık, 45 hat iptal edildi, 40 hattın güzergahı değişti, 40 hatta değişiklik yapmadık. Sistem tamamlandığında ise 55 yeni hat açılacak, 85 hat iptal edilecek, 71 hattın güzergahı değişecek, 154 hattın güzergahı korunacak.'' Gül Şener, uygulamanın başlamasıyla günde sefere verilen otobüs sayısının 1421'den 1343'e, hat sayısının 306'dan 280'e, otobüslerin günlük katettiği kilometrenin 327 bin 500'den 295 bin 761'e düştüğünü ifade etti. İzmir'de kent ulaşımının ''kalbinin'' yine Halkapınar aktarma merkezi olacağını ancak aktarma merkezi sayısının 16'ya yükseltileceğini belirten Şener, sistemdeki değişim tamamlanınca otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 45'ten, yüzde 70'lere ulaşacağını belirtti. Toplu ulaşımın yüzde 85'ini otobüslerle sağlandığını ifade eden Şener, uygulama tamamlandığında vatandaşların vapur, metro ve banliyöyü daha çok kullanır hale geleceğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Daha önce Aliağa ve Menemen'de otobüslere ortalama 392 kişi biniyordu, şimdi banliyöye binen vatandaş sayısı 2 bini buldu. Ayrıca Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki fabrikalar yavaş yavaş servislerini kaldıracaklarını ifade ediyorlar. Yıllık servis uygulaması yaptıkları için servis otobüslerindeki gerçek düşüşü önümüzdeki günlerde göreceğiz. Uygulamanın ilk sonuçlarına baktığımızda güneyde Menderes ve Cumaovası bölgesinde pek bir sorun olmadı, vatandaşlarımız hemen uyum sağladı. Kuzeyde de aktarma merkezlerini yoğun kullandık ve Menemen, Foça, Aliağa gibi bölgelerde sorun olmadı. Ancak Çiğli ve Karşıyaka'da hat sayısı ve nüfus çok fazla olduğu için bazı küçük problemler yaşandı ve hemen müdahale ettik, sorunları aştık.'' ESHOT Genel Müdürü Şener, metroyu günde yaklaşık 90 bin kişi kullanırken ''90 dakika tek bilet uygulaması'' ile bu sayının 145 bin bulduğunu, banliyö sisteminde sefer sıklığının 6 dakikaya düşürülmesiyle memnuniyetin artacağını dile getirdi. Sistemin tamamlanmasıyla Alsancak ve Konak'a gelen otobüs sayısında büyük düşüş olacağını belirten Şener, ''Alsancak Gar ile Montrö arasındaki hat sayısı 48'den 11'e, araç sayısı 353'ten 121'e düşecek. Gazi Bulvarı'ndan geçen hat sayısı 56'den 17'ye araç sayısı da 330'dan 151'e inecek. Aynı düşüşler Fevzipaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Gaziemir Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi gibi ana arterler için de geçerli'' diye konuştu.