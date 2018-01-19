T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'in yükseklerine kar yağdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek yerlere kar yağdı

19 Ocak 2018 13:20

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek yerlere kar yağdı. Ödemiş- Bozdağ yolunda kar ve buzlanma ile mücadele için çalışmalar başladı.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte İzmir\'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları kapsamında Ödemiş- Bozdağ yolunda özel donanımlı araçlarla kar küreme ve tuz serimi yapıldı. Karabağlar\'a bağlı Uzundere, Kavacık, Efemçukuru yolunda ise tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Kar yağışının gelecek günlerde yoğunlaşması olasılığına karşı Büyükşehir Belediyesi, Bergama ve Bayındır\'da kurduğu bölge şantiyeleri, güçlendirdiği araç parkı ve personeliyle hazırlıklarını tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABozdağHavaBüyükşehir BelediyesiKarKarabağlarUzundere Kavacık EfemçukuruBüyükşehir Belediyesi BergamaBayındırFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24