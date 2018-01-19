İzmir'in yükseklerine kar yağdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek yerlere kar yağdı. Ödemiş- Bozdağ yolunda kar ve buzlanma ile mücadele için çalışmalar başladı.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte İzmir\'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları kapsamında Ödemiş- Bozdağ yolunda özel donanımlı araçlarla kar küreme ve tuz serimi yapıldı. Karabağlar\'a bağlı Uzundere, Kavacık, Efemçukuru yolunda ise tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Kar yağışının gelecek günlerde yoğunlaşması olasılığına karşı Büyükşehir Belediyesi, Bergama ve Bayındır\'da kurduğu bölge şantiyeleri, güçlendirdiği araç parkı ve personeliyle hazırlıklarını tamamladı.



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