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İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

ÖDEMİŞ'TE KAR MESAİSİ SÜRÜYOR İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ ve Gölcük yaylaları kar altında kaldı

05 Ocak 2019 19:44

ÖDEMİŞ\'TE KAR MESAİSİ SÜRÜYOR
İzmir\'in Ödemiş ilçesinde Bozdağ ve Gölcük yaylaları kar altında kaldı. Ödemiş- Aydın arasındaki Aydın Dağları üzerinde yer alan mahalleler de kar yağışıyla beyaza büründü. İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi ekipleri bölgede yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 21. Şube Şefliği de, Ödemiş-Bozdağ-Salihli Karayolunun açık tutulması için tedbirlerini arttırdı. Kar küremek için 4 bıçaklı kamyon, 2 greyder ve tuz serpme makineleriyle gece başlatılan kar ve buz mücadelesi sabah saatlerinde de sürdürdü. Karayolları işaretçileri yolun bazı kesimlerinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri ise bu karayolunu kullanacak araçlarla ilgili zincir denetimi yaptı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerden zincir takmalarını istedi. Ayrıca kar keyfi yaşamak isteyen birçok kişi, Gölcük ve Bozdağ\'a akın etmeye başladı. Bölgede bu hafta sonunun yoğun geçmesi bekleniyor.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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