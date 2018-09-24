İzmir'in turistik ilçelerinin açıklarında 173 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in turistlik ilçeleri Çeşme, Dikili ve Foça açıklarında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına lastik botla çıkmaya çalışan farklı milletlerden aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu toplam 173 kaçak yakalandı.

Dikili\'nin Madra Çayı önlerinde geçen cumartesi günü devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekibi, bir lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 19\'u Irak, 7\'si Angola, 6\'sı Suriye, 6\'sı Orta Afrika, 4\'ü Mali, 3\'ü Senegal, 3\'ü Filistin, 2\'si Kongo, 2\'si Sierra Leone, 2\'si Gine, 1\'i Somali ve 1\'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. 14\'ü kadın ve 23\'ü çocuk 56 kaçak, kimlik tespiti için kıyıya getirildi.

Kaçak geçişe karşı bölgeyi kontrol eden sahil güvenlik uçağı, dün saat 02.00\'de, Dikili\'nin Madra Çayı güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların içinde bulunduğu lastik botu durdurdu. 35\'i Irak, 4\'ü Suriye, 3\'ü Orta Afrika, 1\'i Gabon ve 1\'i Filistin uyruklu olmak 44 kaçak göçmeni yakaladı. 9\'u kadın ve 20\'si çocuk 44 kaçak, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik korveti, dün saat 03.16\'da, Foça\'nın Aslan Burnu önlerinde lastik botta bir grup kaçak göçmenin olduğunu belirledi. Botu durduran ekipler 15\'i Suriye, 12\'si Filistin, 1\'i Afganistan ve 1\'i Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmeni yakaladı. 4\'ü kadın ve 8\'i çocuk 29 kaçak da kıyıya getirildi.

Sahil güvenlik ekibi, son olarak dün saat 04.15\'te bu kez, Çeşme açıklarında bir lastik bot fark etti. Durdurulan botta 25\'i Filistin, 9\'u Somali, 5\'i Suriye ve 5\'i Yemen uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. 9\'u kadın ve 22\'si çocuk 44 kaçak da kimlik tespiti için kıyıya getirildi.



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