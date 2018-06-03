T24 LogoT24 Logo
Spor

İzmir'in tek kız güreş kulübü alkışlarla şampiyon

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) ATA sporu güreşin yalnız erkek sporu olmadığını kanıtlamak, "Kızlar güreş yapamaz" düşüncesini yıkıp ülkemizde olimpiyata aday yeni güreşçiler yetiştirmek için kurulan İzmir İdman Yurdu, kısa sürede imkansızlıklar içinde önem

03 Haziran 2018 15:17

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

ATA sporu güreşin yalnız erkek sporu olmadığını kanıtlamak, \"Kızlar güreş yapamaz\" düşüncesini yıkıp ülkemizde olimpiyata aday yeni güreşçiler yetiştirmek için kurulan İzmir İdman Yurdu, kısa sürede imkansızlıklar içinde önemli başarılar kazandı.
Kasım 2016\'da Antrenör Ahmet Can Özgöbek yönetiminde 43 sporcuyla çalışmalara başlayan, idman yapacak salon bulmakta bile sıkıntı çeken kulüp, önyargılar ve engellerle 8 sporcuya düşmesine rağmen yılmadı.
Kurulduğu ilk yıl içinde Mayıs 2017\'deki Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nda 11-13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu çıkaran kulüp, 2 yıldır çeşitli yaş kategorilerinde madalyalara ambargo koydu. Turnuvalar için sabaha karşı yola çıktıklarını, sporcuların ailelerinin desteğiyle maçlara çıkabildiğini söyleyen Ahmet Can Özgebek, \"Bazı sporcular maçlara bile gelemiyor. Birçok sıkıntıya rağmen tabuları yıktık. Destek ve teşvik olmadan İzmir\'de kız güreşini canlandırıyoruz. Sporcu sayımızı artırmak ve kızlarımıza destek bulmak için çalışıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA ATAYurduKasımAntrenör Ahmet CanKurulduğuMayısMinik Kızlar TürkiyeTürkiyeTurnuvalarAhmet CanBirçokDestekSporcuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24