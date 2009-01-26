İzmir’in taşı toprağı mermi!

İzmir Buca’da iki uçaksavar olmak üzere değişik çaplarda toplam 746 mermi bulundu.





İzmir'in Buca ilçesinde, çöp bidonlarına atılmış halde ikisi uçaksavar mermisi olmak üzere, değişik çapta toplam 746 adet mermi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Buca 951 sokaktaki çöp bidonlarında, çöp toplayan çocuklar bir poşette mermiler bulunduğunu fark etti.



Durumun polise bildirilmesi üzerine sokağa giden İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevredeki çöp bidonlarında yaptıkları araştırmalarda 2 adet uçaksavar mermisi, 674 adet M-16, 29 adet şeritli M-16, 8 adet G-3, 18 adet şeritli G-3, 15 adet kaleşnikof mermisi ele geçirdi.



Mermiler incelenmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Mermilerin poşetlere konularak farklı bidonlara aynı kişiler tarafından atıldığı ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

