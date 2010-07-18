İzmir'in tarihi evleri İstanbullular'a satılıyor

T24 -

Restorasyon çalışlamalarının bitme noktasına geldiği Aya Vukla Kilisesi, Altınpark'da kazı çalışmalarının sürdüğü Arkeopark, çok sayıda butik müze projesi ve Mega Müze Projesi'nin de Basmane'de olması bu semte İstanbul'dake sanatçı enteklektüellerin ilgisini çekti.İçlerinde İstanbul'daki ünlü Fransız Sokağı'nı da yaratan bir grup İstanbullu, 3- 4 yıl öncesinden Basmane'deki harabe binaları 30- 40 bin lira gibi fiyattan satın almaya başladı. Çoğu SİT kapsamında olmasına rağmen yıllarca boş bırakılan Etiler, Faik Paşa, Altınordu, Namazgah, Akıncı, Hurşidiye gibi mahallerdeki eski evlerin el değiştirmeye başlamasıyla dikkatler bölgeye çevrildi.Basmane Faik Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, İstanbul'dan gelen sanatçı ve entellektüellerin sadece kendi mahallesinde değil Basmane'nin tüm mahallelerinde eski İzmir taş evlerine büyük ilgi duyduğunu ve çok sayıda evin satın alındığını söyledi. Bazı eski evlerin restorasyonu başlarken gelecek yıllarda Basmane'nin eskiden olduğu gibi gerçek değerine kavuşacağı belirtildi.