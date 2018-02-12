İzmir'in soğuğunu ısıtan davranışlar

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İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan, kentin işlek ve renkli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kimi 1 TL'ye dert dinliyor, kimi çocuklar da çalgı aletlerini çalarak, para kazanıyor

12 Şubat 2018 12:20

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan, kentin işlek ve renkli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde kimi 1 TL\'ye dert dinliyor, kimi çocuklar da çalgı aletlerini çalarak, para kazanıyor.
Her gün binlerce kişinin yürüdüğü Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nin girişinde 1\'i kız 3 çocuk, yavru köpekleriyle birlikte çalgı aletlerini çalarak, para kazanmaya çalışıyor. Bir yandan melodika çalan küçük kız çocuğu, yanındaki 3 yavru köpeğin üşümemesi için onları battaniyeye sardı. Zilli tefini çalan erkek çocuğu ise bir an tefini bırakıp, yavru köpekleri ağızlarına şırıngayla süt vererek, besledi. Diğer çocuk da köpeklerin en küçüğünü montunun içine sokup, açık fermuarından yüzünü sevdi. Caddenin biraz ilerisinde ise önündeki kartona \'1 TL\'ye dert dinlenir\', \'1 TL\'ye trip çekilir\', \'1 TL\'ye itiraf alınır\' yazan biri dikkat çekti.
Tiyatro topluluğunda amatör oyunculuk yapan Kemal Çetin, insanları gözlemlemek ve analiz etmek için bu yöntemi uyguladığını belirterek, \"6,5 aydır insanları bu şekilde dinliyorum. Özellikle 1,5 aydır ilgi çok yüksek. İnsanların özgüveni yüksek, sosyal hayatları hareketli. Çok rahat paylaşım yapıyorlar. Ben de onları dinliyorum, motive ediyorum, destek oluyorum, para da kazanıyorum\" dedi.

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