İzmir'in seri katiline 3 kez müebbet isteniyor

T24 -



Cumhuriyet Savcısı Kemal Çakır'ın hazırladığı iddianamede, kış aylarında ailesiyle birlikte oturan sanığın, Bodrum'da garsonluk yaptığı belirtildi.





İddianamede, Ayri'nin yakalandığında üzerinde ve çantasında sahte kimlik, 645 lira, silah, cinayet haberleriyle ilgili gazete kupürleri ve öldürülen Mustafa Has'ın fotoğrafının çıkarıldığı ehliyetinin bulunduğu kaydedildi.





Polis kriminal laboratuvarında yapılan balistik inceleme ve otopsi sonuçlarına göre, sanığın yakalandığında odasında ele geçen tabancanın üç cinayette de kullanıldığının tespit edildiğine iddianamede yer verildi.





Mustafa Has'a ait 35 HZL 46 plakalı araç üzerinde yapılan parmak izi araştırmasında ise aracın sağ ön kapı dış kısmı kapı kolu altındaki parmak izinin, sanığın sol el ve orta parmak izlerine ait olduğu belirtildi. İddianamede, ''Her ne kadar sanık emniyet, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullanmasına rağmen, toplanan delil, tanık ifadeleri, otopsi raporlarına göre olayları işlediği, bu nedenle üç cinayetten 3 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 3 yağmadan 45 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl hapis cezası ile yargılanması'' talep edildi.





Ayri, 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.





İzmir'in Balçova ilçesinde 24 Nisan Cumartesi gecesi banka çalışanı Esra Yaşar, ertesi gece üniversite öğrencisi Ayşe Selen Yayla, pazartesi gecesi de Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda ''Azra'' takma adını kullanan travesti Mustafa Has, tabancayla başlarından vurularak öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları alınmıştı.





Cinayetlerin zanlısı olduğu belirlenen Hamdi Ayri, Bodrum'da yakalanarak İzmir'e getirilmiş ve tutuklanmıştı.





