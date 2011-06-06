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Politika

İZMİR'İN NATO'NUN KARA ÜSSÜ OLMASI ANTALYA (A.A)

06 Haziran 2011 18:44

-İZMİR'İN NATO'NUN KARA ÜSSÜ OLMASI ANTALYA (A.A) - 06.06.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, NATO'nun Kara Unsur Komutanlığının İzmir'e geleceğini belirterek, ''Planlama son şeklini İzmir'de Kara Kuvvetleri olacak şekilde aldı, İzmir'e hayırlı olsun'' dedi. Bakan Gönül, Konyaaltı ilçesindeki Mukaddes Aksoy Yatılı Bakım Merkezini ziyaret etti. Merkez yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Gönül, çıkışta gazetecilerin İzmir'in NATO'nun kara üssü olmasına ilişkin sorularını yanıtladı.  Gönül, NATO'nun yeniden yapılandığını belirterek, bu yapılanmada daha önce iki yerde bulunan kuvvet unsurlarının teke düşürüldüğünü ve İzmir'deki hava üssünün kaldırılmasının gündeme geldiğini bildirdi. Gönül, şöyle konuştu: ''Bunu mutlaka İzmir'de yerine onu aratmayacak ve bizim İzmir'imizin uluslararası hüviyetini ortaya koyacak bir teşkilatta ısrar ettik. Belli bir çalışma yapıldı, mücadele verildi. Şimdi NATO'nun Kara Unsur Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İzmir'e geliyor. Böylece hava unsuru yerine, Kara Kuvvetleri İzmir'e gelmiş olacak.'' Gönül, toplam personel sayısının eskisine yakın olacağını bildirdi.  ''Henüz karar mekanizmalarından geçmedi'' diyen Bakan Gönül, ''Fakat planlama son şeklini İzmir'de Kara Kuvvetleri olacak şekilde aldı, İzmir'e hayırlı olsun'' dedi.  Bakan Gönül, daha sonra Antalya Serbest Bölgesi Müdürü Ayla Öner Bayhan'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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