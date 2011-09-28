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Çevre

İzmir'in havası temiz Van'ın kirli çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeryüzünün hava kirliliği açısından en yaşanmaz kentinin, İran’da olduğunu açıkladı.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeryüzünün hava kirliliği açısından en yaşanmaz kentinin, İran’da olduğunu açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İran’ın güneybatısında bulunan yaklaşık bir milyon nüfuslu Ahvaz, partikül madde miktarı yıllık ortalama metreküpte (ug/m3) 372 mikrogram. WHO tarafından belirlenen üst sınır ise metreküpte 20 mikrogram. Türkiye, 66 mikrogram ile havası kirli ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye’de hava kirliliği açısından analiz edilen şehirler arasında İzmir havası en temiz (55 ug/m3), Van’sa (146 ug/m3) havası en kirli yer çıktı.





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