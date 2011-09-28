İzmir'in havası temiz Van'ın kirli çıktı

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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İran’ın güneybatısında bulunan yaklaşık bir milyon nüfuslu Ahvaz, partikül madde miktarı yıllık ortalama metreküpte (ug/m3) 372 mikrogram. WHO tarafından belirlenen üst sınır ise metreküpte 20 mikrogram. Türkiye, 66 mikrogram ile havası kirli ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye’de hava kirliliği açısından analiz edilen şehirler arasında İzmir havası en temiz (55 ug/m3), Van’sa (146 ug/m3) havası en kirli yer çıktı.